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20.11.2020 13:00
Рубрика: Общество

В соленых озерах Крыма нашли неизвестный науке вид червей

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ученые Института биологии южных морей РАН обнаружили в гиперсоленых водоемах Крыма неизвестный ранее вид нематод (круглых червей). Об этом сообщила сегодня пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
В Крыму открыт новый вид насекомых

Открытие было сделано учеными-гидробиологами во время работы над грантовым проектом Российского научного фонда. Они исследовали биоразнообразие гиперсоленых озер и лагун в Крыму. Сообщается, что ранее было известно менее десяти видов нематод, обитающих в крымских водоемах с высокой соленостью воды.

Новый вид обнаружила младший научный сотрудник отдела экологии бентоса ИнБЮМ Татьяна Ревкова. Ученые уже выполнили его описание, а это долгий и кропотливый труд, а также опубликовали научную статью.

Свободноживущие нематоды играют важную роль в экосистемах. Они обитают в почве, пресных водах и море, а некоторые виды могут существовать в очень экстремальных условиях. Такой вид и открыли севастопольские ученые. Также им удалось заметно расширить знания об организмах, обитающих в гиперсоленых водах Крыма: в них впервые замечены около 40 видов нематод, получены новые данные о питании массовых видов животных, что позволило понять структуру пищевых цепей.

Также изучена роль зеленых нитчатых водорослей рода кладофора в экосистеме гиперсоленых озер. Ученые считают, что эти водоросли имеют высокую ценность в качестве сырья для медицинских препаратов. Кроме того, собраны данные о радиационном и геохимическом фоне гиперсоленых водоемов полуострова.

- Это первые камни в создании научной базы устойчивой многовидовой аквакультуры гиперсоленых озер и лагун, в первую очередь, в Крыму, - считает ведущий научный сотрудник ИнБЮМ РАН, кандидат биологических наук Николай Шадрин.

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