В суды Кубани поступило 1200 дел о нарушении режима ограничений

В суды Кубани за неделю поступило более 1,2 тысячи административных дел, связанных с нарушением режима повышенной готовности (ПГ) - по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ, из которых более 600 уже рассмотрено. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

По второй статье административный штраф назначен 156 обвиняемым, в 467 случаях суд ограничился предупреждением, а в отношении 15 юридических лиц применено приостановление административной деятельности.

Из-за отсутствия состава административного правонарушения в действиях привлекаемых лиц по таким делам прекращено три производства.

Как уточнили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства, например, за нарушение масочного режима в общественном месте физическим лицам грозит предупреждение либо штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до 1 декабря.