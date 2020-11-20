Военные строят в Крыму новый гидрологический комплекс

В пятницу замминистра обороны РФ Тимур Иванов проверил, как военные строят в Крыму объекты водообеспечения полуострова. Речь - о создании нового гидрологического комплекса переброски воды из Кадыковского карьера в реку Черная. Его досрочная сдача позволит решить проблему обеспечения чистой водой жителей Севастополя.

В Минобороны рассказали, что проект нового водовода на реке Бельбек предусматривает возведение водоочистных сооружений с водопроводными насосными станциями, а также ковшового речного водозабора на 150 тысяч кубометров. В него будет поступать основной поток, а после многоступенчатой очистки воду станут подавать в действующий Днепровский водопровод.

"Для возведения водосбросной дамбы и ковшового водозабора на объекте смонтирован мобильный бетонный завод. Производительность новой гидрологической инфраструктуры составит 50 тысяч кубометров воды в сутки", - сообщили в оборонном ведомстве.