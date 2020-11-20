Волонтеры доставили пожилым волгоградцам лекарства на дом

Волгоградские волонтеры продолжают акцию "С заботой о старшем поколении. Сенатор Сергей Горняков вместе с добровольцами доставил лекарства от COVID-19 пожилым гражданам, а также проверил наличие препаратов на аптечном складе.

Решение о бесплатном лекарственном обеспечении заболевших коронавирусом жителей старше 65 лет и их экспресс-тестировании принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба. В доставке препаратов в регионе задействованы как социальные работники, так и волонтеры. К акции подключились депутаты все уровней, во время доставки лекарств соблюдаются все необходимые меры эпидемиологической безопасности.

- Считаю, что в таких сложных условиях каждый должен включиться в добровольческую деятельность. Наши партийцы не исключение, мы продолжаем помогать каждый в силу своих возможностей. Закупка лекарств, представление транспорта, поддержка медиков и обеспечение их необходимыми средствами защиты, оказание адресной помощи населению - сегодня это наши приоритетные задачи. Свою работу продолжает волонтерский центр "Единой России". Уверен, что только вместе мы сможем справиться с этой ситуацией, - отметил Сергей Горняков.

Как отметили в пресс-службе администрации Волгоградской области, реготделение партии выделило десять миллионов рублей на приобретение наиболее эффективных препаратов, применяющихся при лечении коронавирусной инфекции.

- Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить препаратами пациентов, которые находятся в стационарах, большая работа проводится для того, чтобы бесплатные лекарства получали люди, которые лечатся амбулаторно. По решению губернатора бесплатные лекарства получают граждане в возрасте 65+, а также другие категории: пенсионеры, беременные женщины, члены многодетных семей, дети-инвалид, - говорит заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Гаврилова.

По поликлиникам муниципальных образований распределено около 140 тысяч упаковок медикаментов. Противовирусные, антикоагулянты, антибактериальные препараты и бронхолитики назначаются согласно алгоритмам лечения пациентов в амбулаторных условиях на основании рекомендаций Минздрава России.