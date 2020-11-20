Житель Кубани задушил сожительницу и закопал в лесополосе

Крыловский районный суд Кубани по части 1 статьи 105 УК РФ вынес приговор мужчине, убившему свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

В суде установлено, что в мае этого года 58-летний местный житель дома на улице Школьной в станице Новосергиевской из-за ревности ударил по лицу свою 42-летнюю сожительницу, а потом задушил ее. Потом в багажнике своего автомобиля он вывез тело и закопал в лесополосе.

Как уточнили в пресс-службе краевого СКР, у фигуранта возникла ревность после того, как он увидел в телефоне женщины ее переписку, из-за чего и стал предъявлять ей претензии.

Кстати, он сам сообщил о безвестном исчезновении сожительницы полиции, однако удалось установить его причастность и задержать подозреваемого.

Суд назначил виновному 10,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.