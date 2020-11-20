Глава Ямала провел очередную онлайн-встречу с жителями округа

Больше 680 вопросов поступило на очередной прямой эфир губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в его аккаунте в Instagram. Напомним: глава округа постоянно общается с жителями как лично, так и в социальных сетях. Это позволяет ему вовремя реагировать на самые острые проблемы ямальцев и оперативно их решать. На этот раз основными вопросами стали поддержка в пандемию, развитие округа и возможности транспортного сообщения.

Долгожданная дорога

В день 90-летия округа, 10 декабря, откроется долгожданный проезд по дороге Надым-Салехард. По сути, это историческое событие - дорога строилась десять лет. Об этом сообщил Дмитрий Артюхов в ходе прямого эфира.

- Сейчас, зимой, это будет прекрасная дорога, потому что снег позволит не испытывать сложностей, связанных с тем, что на части дороги пока только щебеночное покрытие, - рассказал глава региона. - В любом случае уверен, что открытие этой трассы - большой шаг вперед, потому что обеспечивает возможность круглогодичного проезда по этому участку без всяких ограничений.

Как отметил Дмитрий Артюхов, наконец-то запад и восток региона соединятся и чувство "оторванности" у жителей Салехарда, Лабытнанги, Приуральского и Шурышкарского районов начнет уходить в прошлое.

- Кроме того, жители Салехарда знают, что пройдет буквально несколько дней после торжественного открытия и в город официально придут крупные торговые сети. Они работают там, где есть транспортная схема. Крупные поставщики позволят сделать более широким выбор продуктов и снизить цены, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Субсидии на рейсы и билеты - в силе

В 2021 году на Ямале сохранятся все субсидируемые авиарейсы, сообщил во время прямого эфира Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос одного из ямальцев.

- Ничего не сокращается, даже появятся еще несколько субсидированных рейсов: Надым-Сочи, Надым-Симферополь, Ноябрьск-Сочи, Ноябрьск-Симферополь. Также сохранится рейс в Санкт-Петербург, - констатировал глава региона.

В общей сложности в следующем году округ будет субсидировать 34 межрегиональных и 28 межмуниципальных маршрутов. Что позволит ямальцам проводить отпуск за пределами региона.

Кроме того, власти округа продолжат субсидировать и билеты для многодетных семей.

- Билет на ребенка по 2,5 тыс. рублей обязательно сохраним, и не только в будущем году, но и в последующих, - заверил глава региона.

Как уже сообщала "РГ", воспользоваться льготой ямальцы могут один раз в год при проезде к месту отдыха и обратно прямым рейсом, без учета пересадок.

Будет продолжено и вручение подарков "Малышу Ямала". Более того, перечень входящих в них вещей и средств ухода будет только пополняться. Напомним: сегодня в подарочный набор входит уже 47 позиций - пеленки, распашонки, комбинезоны, боди и т.д. Это настоящий гардероб для новорожденного малыша Ямала.

Ковидные госпитали скоро откроют

Губернатора Ямала в прямом эфире спросили и о готовности инфекционных госпиталей, которые строят сейчас в Салехарде и Новом Уренгое.

Как отметил Дмитрий Артюхов, до конца года оба объекта планируют сдать.

- В Салехарде объект строится чуть медленнее, чем в Новом Уренгое. Отставание вызвано тем, что несколько барж сели на мель. Но такие факторы не снимают ответственности с подрядчика, обязательства нужно выполнять в срок, - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Артюхов отметил, что на стройплощадках госпиталей работа бурлит и подрядчик должен справиться.

Кроме того, как прозвучало в ходе эфира, до конца 2020 года компьютерные томографы будут установлены в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале и Лабытнанги. В Новом Уренгое, Салехарде и Надыме уже установлены в этом году.

Продукты для детей

Дмитрий Артюхов также отметил, что округ во время дистанционного обучения поддержит детей, относящихся к льготным группам населения.

- Сформируем продуктовые наборы, аналогичные тем, что вводили весной этого года. Надеемся, они станут хорошим подспорьем для ямальцев, которые в этом действительно нуждаются, - заключил он.

Отметим: в питательные наборы входят 18 наименований продуктов, из которых можно приготовить полноценный горячий обед. В ближайшее время их начнут выдавать во всех муниципалитетах.

Продуктовые наборы будут предоставлять детям 16 льготных категорий: многодетным, малоимущим семьям и т.д.

О судьбе Ледового дворца

Жители самого молодого города Ямала - Губкинского - хотят развивать у себя фигурное катание и хоккей и очень ждут, когда в их муниципалитете построят Ледовый дворец.

Глава региона подчеркнул, что необходимо расставить приоритеты. Бюджет округа формировался в условиях дефицита, в этом году нужно завершать строительство больниц и детских садов. В ближайшее время в регионе будет построено 22 детсада. Новые комфортные и современные здания появятся и в Губкинском.

- После того как мы обеспечим всех нуждающихся в детских садах, следующая задача - строительство, реконструкция, реновация школ, - подчеркнул глава арктического региона. - Но все же мы надеемся, что в строительстве Ледового дворца в Губкинском нам поможет сотрудничество с крупными нефтегазовыми компаниями.