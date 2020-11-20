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20.11.2020 11:26
Рубрика: Экономика

На "Иннопроме" обсудят, как онлайн-сервисы помогают развивать бизнес

Текст: Марина Гущина
Сегодня с 12 часов по московскому времени на универсальной промышленной платформе "Иннопром" и на сайте "Российской газеты" пройдет онлайн-сессия, посвященная государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Приглашенные эксперты поговорят о том, как в России создается благоприятная цифровая среда для развития промышленности, каким образом цифровые сервисы помогут сделать организацию эффективнее, а также оценят роль ГИСП в реализации цифровой повестки и проанализируют лучшие решения частных компаний для развития промышленности в масштабе страны.
Как крупный бизнес в сотрудничестве с властями улучшает жизнь территорий

Среди спикеров - директор департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимир Дождев, вице-президент, управляющий директор РСПП Мария Глухова, заместитель директора "Фонда развития промышленности", главный конструктор ГИСП Кирилл Логинов, вице-президент НП "Опора", руководитель Комитета по промышленности "Опоры России" Максим Третьяков, руководство компаний Volgabus, Volvo Group Russia, Кушвинского завода прокатных валков, электронной торговой площадки "Газпромбанка".

Модератором дискуссии выступит Константин Тихомиров, директор практики "Цифровая трансформация" Strategy Partners.

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