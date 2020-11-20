Промышленникам рассказали о цифровом сервисе госуслуг для бизнеса

Внедрением единой цифровой среды для бизнеса органы власти занимаются на протяжении пяти лет, и сегодня ее функционал как никогда актуален. Так, четыре года назад появилась официальная платформа - государственная информационная система промышленности (ГИСП). Специалисты промпредприятий и курирующего ее Минпромторга России рассказали на онлайн-сессии "Иннопрома", какие услуги она предоставляет.

Сейчас на платформе зарегистрировано более двух тысяч представителей органов власти и институтов развития, еще столько же системообразующих предприятий. Там бизнесмены могут в режиме одного окна оформить заявку на меры господдержки, отыскать себе нужных поставщиков и провести мониторинг конкретной отрасли, а органы власти - оценить эффективность собственной работы и изучить отечественные предложения.

- Например, мы ведем каталог продукции предприятий, в том числе зарубежных, что позволяет местным увеличить рынок сбыта. Если государственный заказчик хочет приобрести ее, он оставляет заявку в системе. На закупку иностранного товара ему выдают разрешение, только когда нет отечественного аналога, - отвечает главный конструктор ГИСП и замдиректора Фонда развития промышленности Кирилл Логинов.

Одному из старейших уральских предприятий - Кушвинскому заводу прокатных валков удалось получить через цифровой сервис льготный заем от федерального и регионального фонда на модернизацию оборудования, а в разгар пандемии запустить первое в России серийное производство особо крупных валков массой более 30 тысяч тонн. В частности компания увеличила долю экспорта до 60 процентов, говорит советник гендиректора по финансовым вопросам завода Алевтина Мурикова.

- Также актуальны меры нефинансовой поддержки: мониторинг данных по остальным игрокам рынка, доступ к отраслевым новостям и статистике, заменяющий платные источники. Но хотелось бы, чтобы организаторы еще установили более четкие правила электронной отчетности, - добавляет заместитель гендиректора по работе с органами государственной власти Абинского электрометаллургического завода Никита Рыбленков.

К слову, участники платформы считают нужным ввести и образовательные сервисы по цифровизации бизнеса, подключить отраслевые союзы предпринимателей для независимой экспертизы качества работы крупных компаний. Руководитель Комитета по промышленности "Опоры России" Максим Третьяков отмечает, что ГИСП может помочь в борьбе с контрафактом, поиске близлежащих и надежных поставщиков.

- Вначале бизнес ее воспринимал как еще одну точку сбора отчетности, но отношение меняется. Система обеспечивает, прежде всего, возможность пользоваться цифровыми сервисами, среди которых лидируют услуги нефинансовой помощи: оформление документов, запросы о наличии продукции, кооперация с другими компаниями. Благодаря этому содействию многие из них выжили пандемию, - уверена вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова.