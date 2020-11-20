Промышленникам рассказали о цифровом сервисе госуслуг для бизнеса

Новости

Евгения Медведева: Мы не роботы, рожденные только побеждать 18:08
Путин назвал тревожной тенденцией рост бедности на фоне пандемии 18:07
Путин предложил странам АТЭС совместно бороться с киберпреступлениями 17:53
Гильдия риэлтеров РФ поддержала предложение отказаться от апартаментов 17:52
Грузинский фигурист лидирует на московском Гран-при 17:29
Вооруженный грабитель удерживает заложников в Тбилиси 17:21
Минфин перечислил 80 млрд рублей наиболее пострадавшим регионам 17:20
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при в Москве 17:16
Супруга экс-президента Армении Сержа Саргсяна умерла от COVID-19 17:08
В Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации 16:49
В МИД РФ выразили обеспокоенность милитаризацией Арктики 16:47
Мишустин установил спецвыплаты для соцработников интернатов до конца 2021 года 16:45
В Москве убита 14-летняя девочка 16:42
В России появится соцсеть для школьников и учителей 15:31
Рособрнадзор оценил компетенции учителей начальной школы и директоров 15:25
Лукашенко обнаружил в Киеве и Варшаве логово ЦРУ 15:22
Военные строят в Крыму новый гидрологический комплекс 15:13
Власти Москвы одобрили выплаты для технологического бизнеса на 875 млн рублей 15:01
В ГД внесен проект о повышении штрафов за нарушения при агитации 14:55
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID 14:51
В Сети проявились кадры из сериала про первую супергероиню-мусульманку 14:32
Путин пообещал патриарху помочь с реставрацией Александро-Невской лавры 14:23
Вышел русский трейлер триллера с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 14:12
Путин направил соболезнования в связи со смертью Патриарха Сербского 13:55
Мантуров: Металлурги подключились к производству медицинского кислорода 13:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 17:12
Рубрика: Экономика

Промышленникам рассказали о цифровом сервисе госуслуг для бизнеса

Текст: Анна Шиллер
Внедрением единой цифровой среды для бизнеса органы власти занимаются на протяжении пяти лет, и сегодня ее функционал как никогда актуален. Так, четыре года назад появилась официальная платформа - государственная информационная система промышленности (ГИСП). Специалисты промпредприятий и курирующего ее Минпромторга России рассказали на онлайн-сессии "Иннопрома", какие услуги она предоставляет.

Сейчас на платформе зарегистрировано более двух тысяч представителей органов власти и институтов развития, еще столько же системообразующих предприятий. Там бизнесмены могут в режиме одного окна оформить заявку на меры господдержки, отыскать себе нужных поставщиков и провести мониторинг конкретной отрасли, а органы власти - оценить эффективность собственной работы и изучить отечественные предложения.

Фото: iStock
На "Иннопроме" обсудят, как онлайн-сервисы помогают развивать бизнес

- Например, мы ведем каталог продукции предприятий, в том числе зарубежных, что позволяет местным увеличить рынок сбыта. Если государственный заказчик хочет приобрести ее, он оставляет заявку в системе. На закупку иностранного товара ему выдают разрешение, только когда нет отечественного аналога, - отвечает главный конструктор ГИСП и замдиректора Фонда развития промышленности Кирилл Логинов.

Одному из старейших уральских предприятий - Кушвинскому заводу прокатных валков удалось получить через цифровой сервис льготный заем от федерального и регионального фонда на модернизацию оборудования, а в разгар пандемии запустить первое в России серийное производство особо крупных валков массой более 30 тысяч тонн. В частности компания увеличила долю экспорта до 60 процентов, говорит советник гендиректора по финансовым вопросам завода Алевтина Мурикова.

- Также актуальны меры нефинансовой поддержки: мониторинг данных по остальным игрокам рынка, доступ к отраслевым новостям и статистике, заменяющий платные источники. Но хотелось бы, чтобы организаторы еще установили более четкие правила электронной отчетности, - добавляет заместитель гендиректора по работе с органами государственной власти Абинского электрометаллургического завода Никита Рыбленков.

Как крупный бизнес в сотрудничестве с властями улучшает жизнь территорий

К слову, участники платформы считают нужным ввести и образовательные сервисы по цифровизации бизнеса, подключить отраслевые союзы предпринимателей для независимой экспертизы качества работы крупных компаний. Руководитель Комитета по промышленности "Опоры России" Максим Третьяков отмечает, что ГИСП может помочь в борьбе с контрафактом, поиске близлежащих и надежных поставщиков.

- Вначале бизнес ее воспринимал как еще одну точку сбора отчетности, но отношение меняется. Система обеспечивает, прежде всего, возможность пользоваться цифровыми сервисами, среди которых лидируют услуги нефинансовой помощи: оформление документов, запросы о наличии продукции, кооперация с другими компаниями. Благодаря этому содействию многие из них выжили пандемию, - уверена вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Иннопром-2020

Главное сегодня

Кремль раскрыл повестку саммита G20 с участием Путина
Володин выступил против идеи ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч
Минобороны: В Карабах вернулись более 4 тысяч беженцев
Возбуждены уголовные дела против лжесвидетелей по делу Ефремова
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года