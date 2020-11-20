Пропавшая в Челябинске пятилетняя девочка обнаружена живой

В Челябинске нашлась пятилетняя девочка, пропавшая вечером, 19 ноября, в центре города на улице Кирова. По предварительным данным, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- По предварительным данным, девочка ушла из квартиры, когда отец ушел на работу, а мать была на прогулке с другими детьми, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Поиски ребенка с учетом возраста пропавшей и морозной погоды были взяты на контроль руководством следственного управления. В результате комплекса проверочно-оперативных мероприятий девочка была обнаружена сегодня утром. Ее здоровье не пострадало.

Как удалось выяснить "РГ", пропавшая, поиски которой вели всю ночь полиция и волонтеры, заскучав в квартире одна, отправилась в гости. По факту пропажи ребенка проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в СК региона.