В Югре машина с людьми ушла под лед, погибли беременная и младенец

В Березовском районе Югры на берегу реки Северная Сосьва под лед ушла ушла Chevrolet Niva.

Звонок об инциденте поступил в дежурную часть сегодня, 20 октября, около половины шестого утра по местному времени. Об этом сообщает управление МВД по ХМАО. Берег реки, на котором произошел несчастный случай, находится в районе устья Ляпин, в 12 километрах от поселка Сосьва.

В автомобиле на момент аварии находилось шестеро человек: мужчина и беременная женщина 1991 года рождения, женщина 1988 года рождения, девочки 2010, 2014 и 2020 годов рождения. В результате происшествия погибла беременная и самый маленький ребенок.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.