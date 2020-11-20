В Югре полиция задержала пьяного мужчину, угрожавшего захватить автобус

В Сургуте пьяного дебошира увезли в отдел полиции после его угроз о захвате автобуса.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе управления МВД РФ по ХМАО, инцидент случился сегодня в четыре часа дня по местному времени. Местный житель 1965 года рождения вел себя агрессивно в рейсовом автобусе, на замечания кондуктора он не реагировал. Как уточняет источник ТАСС, он также угрожал захватить автобус.

Из-за такого поведения вызвали полицию для разбирательства. На место приехал ближайший наряд патрульной-постовой службы. Мужчину доставили в отдел полиции. При нем не было обнаружено ни оружия, ни предметов, похожих на него.

Как уточнили в ведомстве, сургутянин вел себя неадекватно, угрожал, высказывался агрессивно. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняет полиция. По результатам проверки примут решение о привлечении к ответственности.