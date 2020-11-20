В Югре заработал центр управления регионом

Поручение президента страны открыть Центр управления регионом (ЦУР) в Югре выполнили досрочно.

Задача новой структуры - координировать деятельность по сбору, мониторингу и обработке жалоб и предложений югорчан, поступающих из самых разных источников. Главный упор, конечно, будет сделан на работу с обращениями по социально значимым направлениям: здравоохранение, социальная защита населения, образование, транспорт, ЖКХ, дорожное хозяйство и энергетика.

- Наша главная цель не просто быстрое решение возникающих проблем жителей, но и их системный комплексный анализ, - отметил первый заместитель губернатора округа Алексей Шипилов. - Очень важно предоставление объективных данных губернатору, правительству региона, руководству органов местного самоуправления для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества жизни югорчан. Чтобы уже выявленные проблемы жителей были сведены к минимуму в дальнейшем.

Региональные органы власти совместно с сотрудниками Центра будут работать и над сокращением сроков ответов, контролировать их качество, а главное - находить и устранять причины появления вопросов и жалоб югорчан. Кроме того, сотрудники ЦУР будут проводить аналитические и социологические исследования по стратегически важным для региона вопросам, анализировать массивы данных, вырабатывать рекомендации для органов власти и, конечно, же информировать граждан о ходе решения вопросов, с которыми они обращаются.

Сейчас основной платформой поиска и сбора сообщений в Югре является система "Инцидент Менеджмент", позволяющая мониторить и обрабатывать сообщения граждан в социальных сетях. Югра включилась в масштабный федеральный проект по обработке конструктивной критики в социальных медиа чуть более двух лет назад, в октябре 2018 года. За это время даны ответы на 86 350 сообщений и комментариев, а необходимость общения государственных и муниципальных служащих с гражданами на площадках социальных сетей закреплена нормативно-правовым актом.

Возглавила ЦУР Югры Валентина Колпакова. Ранее она являлась региональным куратором проекта "Инцидент Менеджмент".

- Пользователи привыкли получать информацию и ответы на свои вопросы из социальных сетей, и не в течение 30 дней, а гораздо быстрее. Сейчас срок ответа на сообщения в соцсетях составляет не более трех часов. Все органы исполнительной власти региона, местного самоуправления, руководители муниципальных образований имеют свои аккаунты и ведут работу с сообщениями пользователей. Эффективность такой коммуникации мы особенно четко ощутили в период пандемии, когда большая часть действий и процессов ушла в онлайн. Теперь с открытием Центра управления регионом информации станет больше, а значит, анализ будет комплексным, а ответы на обращения граждан будут поступать еще быстрее, - отметила Валентина Колпакова.

Также в систему ЦУР включен проект Минсвязи России "Платформа обратной связи". Это мобильное приложение "Госуслуги.ПОС", с помощью которого жители округа смогут оперативно сообщать о проблемах и получать информацию о решениях - для этого достаточно быть зарегистрированным на портале госуслуг. Пока эта система работает в тестовом формате и в полном объеме будет запущена в 2021 году.

Отметим, что Центры управления регионами до 1 декабря должны быть открыты во всех регионах страны по поручению президента РФ Владимира Путина.