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20.11.2020 11:50
Рубрика: Власть

Родителей, не прописавших ребенка в квартире, могут оштрафовать

Текст: Ольга Игнатова
Эксперты Федеральной кадастровой палаты ответили на самые актуальные вопросы, связанные с защитой имущественных прав несовершеннолетних. В палате напомнили, что сегодня отмечается Всемирный день ребенка. А в нашей стране эта дата известна как День правовой помощи детям.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Один из самых популярных вопросов у родителей: нужно ли делать прописку ребенку? Нужно. Как поясняют эксперты, место жительства детей до 14 лет и детей, над которыми установлена опека, - это место, где проживают их родители, усыновители или опекуны. Соответственно, зарегистрировать ребенка до 14 лет можно только по месту регистрации его законных представителей или одного из них, усыновителя или опекуна.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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При этом ребенок может быть и собственником жилья своих родителей или опекунов, усыновителей. Если ребенка официально не зарегистрировать по месту жительства родителей или иных законных представителей, то собственника и должностных лиц, не узаконивших прописку несовершеннолетнего, могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать. Для справки: "Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей". (ст.19.15.2. КоАП РФ)

После того, как ребенка пропишут в квартиру или дом родителей, усыновителей или опекунов, он получит права пользования жилплощадью.

Часто возникает вопрос, нужно ли согласие третьих лиц на вселение ребенка? Например, арендодателя или родственников, проживающих в этом же месте? Такого согласия не требуется, поясняют в Кадастровой палате. "Для вселения несовершеннолетних детей к их родителям не нужно согласие третьих лиц, имеющих права на помещение, в которое вселяется ребенок. Право на совместное проживание детей с родителями закреплено в Гражданском кодексе. Это положение подтверждают и другие нормы. Например, статья 70 Жилищного кодекса", - разъясняют эксперты.

А если человек хочет продать жилье, в котором проживает маленький ребенок, нужно ли получать согласие органов опеки и попечительства? Согласие органов опеки и попечительства не требуется, если ребенку не принадлежит доля отчуждаемого жилого помещения, а он просто проживает в нем. Но есть и исключения, о чем говорится в пункте 4 статьи 292 ГК РФ ("Отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства).

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Согласие потребуется, если несовершеннолетний владеет частью отчуждаемого недвижимого имущества. Эта норма направлена на то, чтобы избежать конфликта интересов между ребенком и родителями, опекунами или попечителями, так как дети не в состоянии в полной мере понять и защитить свои имущественные права, отмечают эксперты.

Кстати

С 23 по 27 ноября 2020 года во всех регионах России Федеральная кадастровая палата в рамках всероссийской недели консультаций по вопросам сделок купли-продажи недвижимости проведет "горячие линии". Эксперты ответят на вопросы о различных операциях с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед покупкой.

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