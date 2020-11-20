Рособрнадзор оценил компетенции учителей начальной школы и директоров

Рособрнадзор апробировал модель оценки компетенций учителей начальных классов, а еще - директоров и заместителей директоров школ.

В исследовании 2020 года приняли участие 5764 учителей начальных классов и 3598 руководителей образовательных организаций из 70 субъектов РФ. Оценка компетенций педагогов начальных классов проводилась впервые, директоров школ и их заместителей - второй год подряд.

- Подавляющее большинство учителей и руководителей успешно справились с диагностической работой. При этом те из них, кто живет и работает в городах, показали несколько более высокие результаты, чем их коллеги из сельских школ, - сообщает ведомство. - Результаты исследования будут использоваться для разработки программ повышения квалификации учителей.

Что интересно? Учителя начальных классов выполнили 12 заданий на оценку предметных компетенций (по предметам "Математика", "Русский язык" и "Окружающий мир") и восемь заданий на оценку методических компетенций. Диагностическая работа для руководителей включала в себя задания на оценку управленческих компетенций (управление кадрами, ресурсами, процессами, результатами, информацией) и оценку управленческого потенциала, например, системности мышления, качества и скорости обработки информации.

Все это - часть большой работы по созданию новой модели оценки компетенций учителей, которая должна стать альтернативой существующей системы аттестации педагогов.

- Мы работаем в тесном контакте с Общероссийским Профсоюзом образования, ведем постоянные консультации, чтобы выстроить эту работу на высоком качественном уровне. Это очень важная работа, которая должна положительно повлиять на качество образования в целом в Российской Федерации, - заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

А еще исследование показало, что информационно-коммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности используют около 92% учителей начальных классов и 93% руководителей образовательных организаций. Около 84% учителей начальных классов используют социальные сети для коммуникации с обучающимися, их родителями и коллегами.