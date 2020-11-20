Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 08.10.2020 № П/0377 "Об утверждении Положения о порядке формирования и работы апелляционной комиссии, созданной при органе регистрации прав, перечня и форм документов, необходимых для обращения в апелляционную комиссию, а также документов, подготавливаемых в результате ее работы"

Новости

Алиев объявил о полном завершении конфликта в Нагорном Карабахе 12:05
Названа причина смерти митрополита Феофана 12:02
СМИ: Трамп намерен переманить на свою сторону часть выборщиков 11:50
Главой "Российского экологического оператора" стал Денис Буцаев 11:30
Россия и Китай снимут продолжение сериала "Лучше, чем люди" 11:26
Азербайджанские военные вошли в Агдамский район Нагорного Карабаха 11:21
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения 11:21
Стала известна дата прощания с Народным художником Сергеем Бархиным 11:01
В Якутии число погибших от отравления антисептиком возросло до пяти 10:56
Находящегося в розыске за убийство мужчину задержали в Москве 10:54
В горах Сочи можно будет сдать экспресс-анализы на COVID-19 10:32
Стало известно, когда Москву завалит снегом 10:13
В Сеуле началась третья волна коронавируса 10:12
Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения 10:07
Житель Брянска получил 13 лет за попытку продать военные секреты ЦРУ 10:07
Кабмин выделит 4,2 млрд рублей на поддержку киноиндустрии 10:00
В Петербурге пассажира автобуса зарезали за просьбу надеть маску 09:58
Столичных водителей призвали сменить резину после смертельного ДТП 09:57
Минобороны России получило заказанные на 2020 год вертолеты Ка-52 09:55
Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов 09:17
На Камчатке 56-летняя женщина украла самокат у шестиклассника 09:07
Оперштаб: Еще 5836 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:06
Главу МВД Великобритании заподозрили в травле подчиненных 08:40
Врач объяснил, нехватка чего провоцирует быстрое старение 08:07
В пятницу в столице России сохранятся снег и сильный ветер 08:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 ноября 2020 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 08.10.2020 № П/0377 "Об утверждении Положения о порядке формирования и работы апелляционной комиссии, созданной при органе регистрации прав, перечня и форм документов, необходимых для обращения в апелляционную комиссию, а также документов, подготавливаемых в результате ее работы"

Дата подписания 8 октября 2020 г.
Опубликован 20 ноября 2020 г.

Зарегистрирован 18.11.2020 № 60976

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 19.11.2020 г.

Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Министерства экономического развития РФ от 30.03.2016 № 193 "Об утверждении Положения о порядке формирования и работы апелляционной комиссии, созданной при органе регистрации прав, перечня и форм документов, необходимых для обращения в апелляционную комиссию, а также документов, подготавливаемых в результате ее работы" (зарегистрирован Минюстом России 28.07.2016 г., регистрационный № 43022), с изменениями, внесенными приказом Министерства экономического развития РФ от 25.11.2016 № 751 (зарегистрирован Минюстом России 16.12.2016 г., регистрационный № 44774).

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 08.10.2020 № П/0377
(pdf, PDF, 1.3 Мб)