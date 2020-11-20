Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 08.10.2020 № П/0377 "Об утверждении Положения о порядке формирования и работы апелляционной комиссии, созданной при органе регистрации прав, перечня и форм документов, необходимых для обращения в апелляционную комиссию, а также документов, подготавливаемых в результате ее работы"

Зарегистрирован 18.11.2020 № 60976

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 19.11.2020 г.

Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Министерства экономического развития РФ от 30.03.2016 № 193 "Об утверждении Положения о порядке формирования и работы апелляционной комиссии, созданной при органе регистрации прав, перечня и форм документов, необходимых для обращения в апелляционную комиссию, а также документов, подготавливаемых в результате ее работы" (зарегистрирован Минюстом России 28.07.2016 г., регистрационный № 43022), с изменениями, внесенными приказом Министерства экономического развития РФ от 25.11.2016 № 751 (зарегистрирован Минюстом России 16.12.2016 г., регистрационный № 44774).