Россия и Китай снимут продолжение сериала "Лучше, чем люди"

Российский фантастический сериал "Лучше, чем люди" получит второй сезон. Причем продолжение шоу с Паулиной Андреевой в главной женской роли станет копродукцией России, Тайваня и Китая, а съемки пройдут как в Москве, так и в Пекине. Их старт намечен на следующий год, передает Variety.

При этом стоит отметить, что Netflix, в январе прошлого года купивший российский сериал, в производстве второго сезона не задействован - завили в пресс-службе стриминга: этим занимаются российская компания "Спутник Восток Продакшн", тайваньская Organic Media Group и китайская Wudi Pictures.

Подробности сюжета не разглашаются, но перенос части действа в Поднебесную аудитории первого сезона понятен: в его финале зрители узнали, что андроид Ариса, которого сыграла супруга Федора Бондарчука, - изделие именно китайского производства.

При этом Александр Кессель, один из создателей шоу, отмечает, что изначально они не планировали ехать в Китай - идея появилась уже в процессе и получила живой отклик.

Дата премьеры еще не назначена. По информации издания, в настоящее время создатели шоу ведут переговоры "с многочисленными китайскими потоковыми платформами" о финансовой поддержке проекта, также обсуждая с ними приобретение сериала для трансляции в стране.

Первый сезон, состоящий из шестнадцати эпизодов, вышел в ноябре 2018-го. Действие сериала происходит в недалеком будущем, где андроиды стали обыденным явлением.