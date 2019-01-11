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Netflix купил российский киберпанк с Паулиной Андреевой

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    11.01.2019, 21:43
Текст:   Козьма Лоханкин

Российский киберпанк-сериал "Лучше, чем люди" с Паулиной Андреевой в главной роли приобрел всеядный сервис Netflix.

Фото: "Марс Медиа"
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Более того, этот телефильм станет первым российским продуктом, который покажут во всем мире (за исключением России и Китая) под брендом Netflix Original.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Ильина, директора по маркетингу студии-производителя шоу Yellow, Black and White.

Сумма сделки не разглашается. Сериал продублируют на 25 языков.

Помимо Андреевой, в сериале играют Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Александра Урсуляк и другие.

Действие в "Лучше, чем люди" происходит в 2029 году. Андроиды стали помощниками в самых разных сферах жизни - персональными водителями, охранниками, нянями и т.д. Но однажды экспериментальная модель робота-няни пропадает.

"Она идеальна. Умна, красива и совершенно не подчиняется командам человека". Её и играет Андреева.

Проект подозревали в том, что он является очередным ремейком шведского сериала "Настоящие люди" (Äkta människor). Однако авторы уверяют, что это совсем не так.

Напомним, ранее компания Netflix приобрела права на российский сериал "Хождение по мукам" по эпопее Алексея Толстого.

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