Российские видеоблогеры заработали 12,6 млрд рублей в 2020 году - это в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит аналитическая компания BloggerBase совместно с агентством по работе с блогерами Woombat (исследование есть у "РГ").

В условиях пандемии общее количество публикуемого контента составило почти 5,9 млн видео, что больше в 3,5 раза, чем в 2019 году. "12,6 млрд рублей - это лишь 70% годового объема рынка. Традиционно, в предновогодние праздники расходуется 30% всего бюджета. Таким образом, объем рынка составит 18 млрд рублей к концу декабря 2020 года", - поясняет Анастасия Вишнякова, маркетолог аналитической компании BloggerBase.

Рекламировать блогеры стали в 4 раза чаще. В 2020 году доля рекламного контента составит 6,7% от общего числа, а количество рекламных видео превысит 381 тыс. Хоть динамика изменения объема рекламного контента и положительная, но по сравнению с предыдущими годами спала скорость роста.

По данным Forbes, первое место по заработку среди российских видеоблогеров занимает LABELCOM - канал комиков с ТНТ. Доход канала с рекламы составляет 3,5 млн долларов. Второе место у Валентина Петухова - Wylsacom - доход 3,4 млн долларов. Валентин и его команда снимают обзоры гаджетов и бытовой техники. Замыкает тройку Александр Гудков с канала Чикен Карри - доход с рекламы составляет 1,1 млн долларов. Четвертое место у Юрия Дудя - его доход составляет 980 тысяч долларов, а пятое - у Антона Лапенко - также 980 тысяч долларов.

"В этом году выросло количество интеграций и бюджеты, которые компании готовы на эти интеграции тратить, c другой стороны, сложнее стало делать так, чтобы эту интеграцию не проскроллили во время показа, - говорит Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства "ЛАМПА". - В YouTube хедлайнеры этого года - Влад Бумага, Marmok, SlivkiShow. Среди тех, кто ворвался в топ - Slava Marlow (Артем Готлиб), за 11 месяцев его канал вырос с 300 000 подписчиков до 1,7 млн. Очень хорошо прибавили и узкоспециализированные блогеры, которых блогерские агентства из-за небольших по их мерках охватам не учитывают, а зря: тот же невролог Епифанов органически вырос со 100 000 до 400 000, и он такой не один, 400-600 000 целевых подписчиков для таких каналов - это топ. Топ расценок на интеграции этого года у проектов группы LABELCOM, Насти Ивлеевой, Юрия Дудя, Моргенштерна".

За первые 10 месяцев 2020 года больше всего рекламных видео в тематике "Люди и блоги" - 58,1 тыс., причем лидирует она уже третий год подряд и выросла в 5 раз по сравнению с 2019 годом. На втором месте расположилась тематика "Игры" с 31,8 тыс. видео, хотя раньше стабильно держалась на 6 месте, а количество видео составляло 6,2 тыс. Категория "Развлечения" выросла в 3 раза и переместилась с 4 на 3 строчку. А вот тематики "Хобби и стиль" и "Наука и технологии" сдали 2 и 3 позиции в коронавирусный год и оказались на 4 и 5 местах соответственно. При этом в обеих категориях количество рекламных видео с каждым годом растет в 2 раза. Даже в год закрытия границ путешествия по-прежнему рекламировались и даже больше - в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

При этом рейтинг тематик по доле рекламного контента распределяется совсем иначе. Самой заполняемой рекламой тематикой является "Наука и технологии" (23,8%). Это значит, что в каждом 4-м видео присутствует реклама. Вторая по наполненности - "Хобби и стиль" (12,8%), далее - "Путешествия и мероприятия" (11,4%).

В условиях пандемии рекламодатели активно перенаправили свои бюджеты в те каналы коммуникации, где выросла активность аудитории. Все больше брендов готовы выделять бюджеты на рекламу у блогеров, но самое главное, они готовы их постоянно увеличивать, что помогает рынку активно развиваться. Инфлюенсеры готовы интегрировать продукты брендов в свой контент и рассказывать о них своей аудитории", - рассказывает Дмитрий Калабин, генеральный директор агентства influencer-маркетинга Woombat.

Аналитики отмечают, что пик размещенных рекламных видео приходится на сентябрь 2020 года - 14,6%. По данным Росстат, в 3 квартале оживилась и экономика в целом. Несмотря на пандемию и заморозку бюджетов у многих компаний, рост рекламы все же наблюдался ежемесячно. Доля рекламных просмотров в 2020 году в среднем составила 14,9%, когда в 2019 - 9,2%, а в 2018 - 8,1%. Удачным месяцем коронавирусного года для рекламных просмотров стал апрель, на который приходится пик в 17,5%.

Растет и вовлечение пользователей в рекламный контент. Например, в 2020 году процент вовлечения в контент русскоязычного YouTube составил 0,037%, а в рекламный - 0,048%. Относительно прошлых лет этот показатель тоже планомерно растет, в 2019 году он составил 0,035%, а в 2018г. - 0,024%.

"Сейчас с помощью блогеров реальнее достучаться до потребителей, - говорит Дамир Фейзуллов, директор по digital & social media коммуникационного агентства PR Partner. - Из-за того, что предприниматели перевели маркетинговые бюджеты из офлайн в онлайн, количество контекстной и таргетированной рекламы стало больше (как и цена ключевого действия). А у блогеров есть армия фанатов, они ценят их доверие, поэтому не интегрируют бренды в каждый пост. Соответственно, в ленте инфлюенсера нет той конкуренции, что присутствует на рекламных аукционах. Есть возможность диктовать свои правила, регулировать количество рекламных публикаций, с которыми взаимодействует аудитория".

Самое популярное рекламное видео было опубликовано у Little Big с продакт-плейсментом Вильям Лоусонс, оно набрало более 51 млн просмотров. На втором и третьем месте шоу "Что было дальше" с рекламой воды "Байкал", Газпром, Samsung. На 4 и 5 местах расположился Юрий Дудь с рекламой телевизора Philips и Эльдорадо. А вот на 6 месте музыкальный клип Давы и Сереги с рекламной интеграцией чая Curtis.

Больше всего рекламных размещений у бренда Raid Shadow - 1 940 видео. На втором месте - E-katalog и 872 видео, на третьем - Tasty-drop с 634 видео, на 4 и 5 игры World Of Tanks и Vikings. У них 505 и 487 видео соответственно.

Из самых растущих блогеров в этом году можно выделить двоих. Музыкант Павел Аксенов под ником Akstar всего за полгода набрал 1,4 млн подписчиков - с 300 тыс до 1,7 млн, а средние просмотры стали достигать 1,2 млн, хотя еще в мае они были около 150 тыс. Второй музыкант и по совместительству битмейкер Алишера Моргенштерна - Slava Marlow (Артем Готлиб). Еще в январе блогер имел 300 тыс. подписчиков, а к ноябрю 2020 года его канал вырос до 1,7 млн! Так же колоссально растут и средние просмотры - за последний год с 300 тыс. показатель достиг 1,9 млн.