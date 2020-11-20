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20.11.2020 16:57
Рубрика: Экономика

Ространснадзор внедрит ИИ для контроля безопасности на транспорте

Текст: Евгений Гайва
Оценивать риски и предупреждать инциденты на транспорте Ространснадзор будет с помощью  искусственного интеллекта, рассказали в ведомстве. С 2022 года начнется  подключение этой технологии к создаваемому сейчас аппаратно-программный комплексу дистанционного контроля за автомобильными перевозками опасных грузов и пассажиров на основе ГЛОНАСС.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Новая система уже позволяет оперативно получать информацию о каждом транспортном средстве, его местоположении, наличии разрешительных документов и имеющихся нарушениях, рассказал руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин в ходе отраслевой конференции "Дистанционный контроль - шаг вперед" на площадке форума "Транспортная неделя 2020".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Это комплексная система, которая будет анализировать все параметры участников движения, все риски, проблемы, нарушения и выдавать рекомендации по действиям", - пояснил Басаргин. Система будет получать данные из различных источников, например, навигационную и тахографическую информацию, данные систем фото-видеофиксации. "В результате внедрения технологии искусственного интеллекта ожидается сокращение нарушений законодательства в сфере транспорта на 15%", - сообщил руководитель Ространснадзора.

Пока идет накопление информации и доработка модели системы, которая в итоге охватит все виды транспорта. Внедрение искусственного интеллекта приведет к повышению качества контрольно-надзорной деятельности путем оптимизации дистанционного контроля, считают в Ространснадзоре.

Переход на дистанционный контроль стимулировала пандемия коронавируса. Но пилотный проект по дистанционному мониторингу исполнения обязательных требований транспортной безопасности Ространснадзор запустил еще в прошлом году на водном транспорте.

Дистанционный контроль выглядит как получение информации об исполнении транспортными организациями обязательных требований через заполнение ими проверочных листов. Параллельно проводятся обычные плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. То есть предоставленные организациями сведения можно перепроверить. В Ространснадзоре результаты эксперимента оценивают как успешные.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Дистанционной контроль будет дополнен непрерывным мониторингом с использованием автоматизированных средств контроля, тех же видеокамер, различных датчиков. Подключить к единой системе контроля планируется также общественников и самих сотрудников транспортных предприятий. Они смогут сообщать о замеченных нарушениях через специальные приложения. Такое приложение уже запустили в компании "Российские железные дороги", рассказал первый заместитель начальника департамента безопасности движении  Алексей Колотов.

За выявленные таким способом нарушения штрафовать не будут. Главное - предупредить происшествие, а не наказать, заметил Басаргин. Внедрения цифровых технологий на транспорте необходимо для снятия внутренних барьеров, сказал он.

Сейчас ведомство готовит изменения в законодательство на уровне различных видов транспорта. Например, уже в  следующем году планируется изменить порядок выдачи лицензий, разрешений и удостоверений допуска к перевозкам с возможностью  их оформления в дистанционном режиме.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минтранс Ространснадзор

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