РПЦ не будет поминать главу Кипрской церкви из-за украинских раскольников

Архиепископа Кипрского Хризостома II перестанут поминать в Русской православной церкви, с ним прекратят молитвенное и евхаристическое общение, как и с другими с иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с украинскими раскольниками, говорится в журналах заседания прошедшего сегодня синода РПЦ.

Ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как предстоятеля украинской церкви, де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру - Православную церковь Украины​​​.

- Констатировать невозможность поминовения имени Архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола, - сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте церкви.

В Русской церкви при этом подчеркивают, что решение помянуть украинских раскольников принято Архиепископом Хризостомом "единолично, без согласования с членами Священного синода Кипрской православной церкви и, следовательно, не имеет соборного характера".

"Священный синод Кипрской православной церкви на состоявшемся под председательством архиепископа Хризостома заседании 18 февраля 2019 года выразил законные "сомнения в отношении возможности узаконения задним числом рукоположений, совершенных извергнутыми из сана, отлученными и анафематствованными епископами", имея в виду "епископат" новосозданной раскольнической структуры на Украине", - цитирует агентство РИА-новости церковное заявление.

В решение также указано на противоречивость позиции архиепископа Хризостома и приведено в пример письмо к патриарху Кириллу от 2018 года, где архиепископ выражал поддержку позиции Русской церкви по вопросу признания раскольнической ПЦУ.