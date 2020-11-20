Новости

В столице ликвидируют последствия пятничного снега с дождем 00:05
РПЦ не будет поминать главу Кипрской церкви из-за украинских раскольников 20.11.2020
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 20.11.2020
Анна Кузнецова уверена, что в России нужна концепция детской безопасности 20.11.2020
Российских пограничников на границе Армении и Азербайджана усилят резервом 20.11.2020
Вильфанд сравнил ледяной дождь во Владивостоке с московским в 2010 году 20.11.2020
Косторная: Мир борется с коронавирусом, я - с прыжками 20.11.2020
Минобороны сообщило о 4 174 военнослужащих с коронавирусом 20.11.2020
Власти Москвы пока не будут закрывать детсады 20.11.2020
Собянин назвал управляемой ситуацию с коронавирусом 20.11.2020
Путин назвал испорченными отношения с США 20.11.2020
Лавров: Россия продолжит играть созидательную роль в мире 20.11.2020
Главную елку страны доставят в Москву из Наро-Фоминска 20.11.2020
Путин поручил обеспечить жильем инвалидов до 2025 года 20.11.2020
В строительстве московских дорог все шире применяются BIM-технологии 20.11.2020
Футбольные матчи РПЛ в Москве пройдут со зрителями 20.11.2020
Лавров заявил о попытках сорвать соглашение по Карабаху 20.11.2020
Президент РФ предостерег от торпедирования договоренностей по Карабаху 20.11.2020
Международный конкурс "Искусство книги" приурочен к 30-летию СНГ 20.11.2020
В Петербурге лаборатории начнут круглосуточно брать тесты на COVID-19 20.11.2020
В Тбилиси полиция задержала захватившего заложников преступника 20.11.2020
СМИ: "Зенит" предложил контракт Халку 20.11.2020
Инфекционисты определили пик заразности коронавируса 20.11.2020
В Большом театре рассказали, как купить билеты на балет "Щелкунчик" 20.11.2020
Проведен успешный эксперимент по замедлению старения 20.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 23:41
Рубрика: Общество

РПЦ не будет поминать главу Кипрской церкви из-за украинских раскольников

Текст: Елена Яковлева

Архиепископа Кипрского Хризостома II перестанут поминать в Русской православной церкви, с ним прекратят молитвенное и евхаристическое общение, как и с другими с иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с украинскими раскольниками, говорится в журналах заседания прошедшего сегодня синода РПЦ.

"Новая церковь" Украины прекратила полномочия раскольника Филарета

Ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как предстоятеля украинской церкви, де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру - Православную церковь Украины​​​.

- Констатировать невозможность поминовения имени Архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола, - сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте церкви.

Фото: AP
Как высказывания Папы Римского могут расколоть христианский мир

В Русской церкви при этом подчеркивают, что решение помянуть украинских раскольников принято Архиепископом Хризостомом "единолично, без согласования с членами Священного синода Кипрской православной церкви и, следовательно, не имеет соборного характера".

"Священный синод Кипрской православной церкви на состоявшемся под председательством архиепископа Хризостома заседании 18 февраля 2019 года выразил законные "сомнения в отношении возможности узаконения задним числом рукоположений, совершенных извергнутыми из сана, отлученными и анафематствованными епископами", имея в виду "епископат" новосозданной раскольнической структуры на Украине", - цитирует агентство РИА-новости церковное заявление.

В решение также указано на противоречивость позиции архиепископа Хризостома и приведено в пример письмо к патриарху Кириллу от 2018 года, где архиепископ выражал поддержку позиции Русской церкви по вопросу признания раскольнической ПЦУ.

Общество Религия

Главное сегодня

Путин поручил обеспечить жильем инвалидов до 2025 года
Лавров заявил о попытках сорвать соглашение по Карабаху
Володин выступил против идеи ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч
В Тбилиси полиция задержала захватившего заложников преступника
Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик