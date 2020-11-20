В лаборатории теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС собирают и каталогизируют городской фольклор: легенды, слухи, анекдоты, теории, которыми люди делятся в соцсетях или при встрече. Антрополог и фольклорист Анна Кирзюк пересказала "Коту" самые типичные истории, распространившиеся за время пандемии.

Мы с коллегами собрали неплохую коллекцию ковидных сюжетов - их число уже приближается к 170. Слухи начали с бешеной скоростью распространяться в марте, когда ВОЗ объявила пандемию и стало ясно, что вирус существенным образом повлияет на нашу повседневность.

Ещё тогда, ранней весной, мы заметили интересную вещь: в условиях пандемии даже люди далёкие от конспирологии начинают увлекаться теориями заговора. В спокойной обстановке подобные истории не вышли бы за пределы тематических сообществ. А тут информационные пузыри, внутри которых конспирологические слухи обычно появляются и находят поддержку, "взрываются" или становятся гораздо более проницаемыми.

Пандемийный фольклор очень часто предупреждает об угрозе. Потребность оградить сообщество от опасности выработалась у нас эволюционно. Даже в более мирные времена люди пересказывают друг другу тревожные слухи и зловещие городские легенды, не будучи уверенными в их истинности, - чтобы обсудить сюжет с референтной группой и попытаться выяснить, правда ли это.

Интерес к конспирологическим теориям тесно связан с утратой нами контроля над ситуацией. В период пандемии это чувство испытывает множество людей: жизнь начинает меняться радикальным образом, невозможно с уверенностью прогнозировать будущее - человек чувствует, что от него ничего не зависит.

Ну и конечно, на обилие и скорость распространения слухов влияет уровень доверия к власти и информации, которая исходит из официальных источников. В России этот уровень традиционно низок. Но вирус - такая штука, которую ты не можешь потрогать и увидеть, если, конечно, не заболел ты сам или кто-то из близких. Сведения о вирусе мы можем получить только через посредников в лице журналистов, чиновников и экспертов. Если люди этим посредникам не верят, то начинают внимательно прислушиваться к информации, получаемой из неформальных каналов - разговоров с коллегами, знакомыми, друзьями и родственниками.

В конце марта в соцсетях появилось письмо русской девушки Полины, живущей в Италии. Она предупреждала соотечественников, как опасен вирус, рассказывала, что в Италии эпидемиологическая обстановка просто ужасна: трупы вывозят на грузовиках, каждый день звонит похоронный колокол. Месседж был такой: "Россияне, опомнитесь! Поверьте мне и ведите себя более осторожно". Когда текст начал распространяться по русскоязычным сетям, многие, кто делал перепост, старались представить Полину как человека, связанного с ними лично. Писали, например, что она одноклассница племянника, троюродная сестра бухгалтера с работы или просто "знакомая девочка из Италии". Включая Полину в круг своих, люди рассчитывали усилить достоверность сообщения.

Все эти легенды отражают наши страхи и надежды. Проанализировав массив текстов, мы можем сказать, что с пандемией связаны три основных страха:

1. Страх перед вирусом.

2. Страх перед государством или некими могущественными людьми. От государства ждут репрессивных мер, от власть имущих - что они воспользуются эпидемией для реализации своекорыстных планов.

3. Страх перед социально-экономическими последствиями карантина.





Календарь актуального фольклора

Популярные в 2020-м коронавирусные легенды и обеспечившие их распространение страхи и надежды.

Январь. Вирус - новое оружие массового поражения

История: "Произошла утечка вируса из секретной лаборатории в Ухани. Вряд ли случайная - лаборатория хорошо защищена от таких случайностей, поэтому, скорее всего, преднамеренная. Связанные с этим учёные-вирусологи явно что-то скрывают, а некоторые из них уже исчезли. Мировое правительство наконец нашло способ радикально сократить население планеты".

Мотив. Страх перед неизвестной заразой и непонятной заграницей.

Февраль. Зловещее излучение вышек 5G

История: "По всему миру строят вышки 5G, излучение которых ослабляет иммунитет, чтобы люди заразились коронавирусом. Недаром в Ухани сеть 5G начала действовать аккурат за несколько недель до появления ковида. А карантин для того и объявляют, чтоб люди не мешали строить эти вышки".

Мотив. Страх потери контроля над средой в связи с быстрой сменой технологий.

Март. От нас скрывают страшную правду

История: "Заболевших намного больше, чем рассказывают чиновники и СМИ. Больницы и морги переполнены, трупы вывозят по ночам, чтобы никто не видел".

Мотив. Страх перед начавшейся эпидемией, масштабы которой не вполне понятны.

Апрель. Проверенное средство

История "Есть очень доступные, простые и дешёвые средства от коронавируса: чеснок, имбирь, сода, лимон, баня. А особенно хорошо помогает, конечно, водка".

Мотив. Надежда, что вирус не так уж страшен.

Май. Мигранты голодают

История: "Видела обглоданный трупик голубя. Вроде бы кошки едят не так - наверное, это голодные мигранты сделали: они доведены до отчаяния, не могут уехать домой из-за карантина и остались без работы".

Мотив. Страх перед социально-экономическими последствиями карантина.

Июнь. Противомасочный бунт

История: "В Москве начинается противомасочный бунт. Люди массово бойкотируют магазины, отказываясь надевать маски на кассах".

Мотив. Надежда, что государство не сможет навязать меры, которые нам не нравятся.

Июль. Мигранты-грабители

История: "Обнищавшие мигранты грабят людей на выходе из магазина. Поджидают у супермаркетов тех, у кого большая сумка с продуктами, и выхватывают её, а ещё оставляют на автомобилях записки с требованием перевести денег, угрожая проколоть шины".

Мотив. Боязнь возможного обеднения из-за эпидемии, страх перед чужаками.

Август. Вакцина опаснее вируса

История: "Вакцина опаснее вируса, от неё скоро начнут умирать! А вместе с ней в организм вводится чип, с помощью которого нас собираются контролировать".

Мотив. Страх перед новым и неизвестным.

Сентябрь. Закрывайте форточки!

История: "Через три дня введут карантин, город оцепят войсками, никого не будут впускать и выпускать. Власти будут распылять с вертолёта дезинфицирующие средства, поэтому нужно закрывать форточки и окна. Это гораздо опаснее, чем сам вирус!"

Мотив. Страх перед государством.

Октябрь. Письмо врачей

История: "Российские (бельгийские, швейцарские и т. п.) врачи (учёные) написали письмо - обращение к народу и правительству, в котором заявляют, что ковид - обычная респираторная инфекция, паника вызвана СМИ, а карантин и другие крайние меры неоправданны и очень вредны".

Мотив. Надежда, что, может быть, всё-таки обойдётся.