Мы с коллегами собрали неплохую коллекцию ковидных сюжетов - их число уже приближается к 170. Слухи начали с бешеной скоростью распространяться в марте, когда ВОЗ объявила пандемию и стало ясно, что вирус существенным образом повлияет на нашу повседневность.
Ещё тогда, ранней весной, мы заметили интересную вещь: в условиях пандемии даже люди далёкие от конспирологии начинают увлекаться теориями заговора. В спокойной обстановке подобные истории не вышли бы за пределы тематических сообществ. А тут информационные пузыри, внутри которых конспирологические слухи обычно появляются и находят поддержку, "взрываются" или становятся гораздо более проницаемыми.
Пандемийный фольклор очень часто предупреждает об угрозе. Потребность оградить сообщество от опасности выработалась у нас эволюционно. Даже в более мирные времена люди пересказывают друг другу тревожные слухи и зловещие городские легенды, не будучи уверенными в их истинности, - чтобы обсудить сюжет с референтной группой и попытаться выяснить, правда ли это.
Интерес к конспирологическим теориям тесно связан с утратой нами контроля над ситуацией. В период пандемии это чувство испытывает множество людей: жизнь начинает меняться радикальным образом, невозможно с уверенностью прогнозировать будущее - человек чувствует, что от него ничего не зависит.
Ну и конечно, на обилие и скорость распространения слухов влияет уровень доверия к власти и информации, которая исходит из официальных источников. В России этот уровень традиционно низок. Но вирус - такая штука, которую ты не можешь потрогать и увидеть, если, конечно, не заболел ты сам или кто-то из близких. Сведения о вирусе мы можем получить только через посредников в лице журналистов, чиновников и экспертов. Если люди этим посредникам не верят, то начинают внимательно прислушиваться к информации, получаемой из неформальных каналов - разговоров с коллегами, знакомыми, друзьями и родственниками.
В конце марта в соцсетях появилось письмо русской девушки Полины, живущей в Италии. Она предупреждала соотечественников, как опасен вирус, рассказывала, что в Италии эпидемиологическая обстановка просто ужасна: трупы вывозят на грузовиках, каждый день звонит похоронный колокол. Месседж был такой: "Россияне, опомнитесь! Поверьте мне и ведите себя более осторожно". Когда текст начал распространяться по русскоязычным сетям, многие, кто делал перепост, старались представить Полину как человека, связанного с ними лично. Писали, например, что она одноклассница племянника, троюродная сестра бухгалтера с работы или просто "знакомая девочка из Италии". Включая Полину в круг своих, люди рассчитывали усилить достоверность сообщения.
1. Страх перед вирусом.
2. Страх перед государством или некими могущественными людьми. От государства ждут репрессивных мер, от власть имущих - что они воспользуются эпидемией для реализации своекорыстных планов.
3. Страх перед социально-экономическими последствиями карантина.
Календарь актуального фольклора
Популярные в 2020-м коронавирусные легенды и обеспечившие их распространение страхи и надежды.
Январь. Вирус - новое оружие массового поражения
Мотив. Страх перед неизвестной заразой и непонятной заграницей.
Февраль. Зловещее излучение вышек 5G
Мотив. Страх потери контроля над средой в связи с быстрой сменой технологий.
Март. От нас скрывают страшную правду
Мотив. Страх перед начавшейся эпидемией, масштабы которой не вполне понятны.
Апрель. Проверенное средство
Мотив. Надежда, что вирус не так уж страшен.
Май. Мигранты голодают
Мотив. Страх перед социально-экономическими последствиями карантина.
Июнь. Противомасочный бунт
Мотив. Надежда, что государство не сможет навязать меры, которые нам не нравятся.
Июль. Мигранты-грабители
Мотив. Боязнь возможного обеднения из-за эпидемии, страх перед чужаками.
Август. Вакцина опаснее вируса
Мотив. Страх перед новым и неизвестным.
Сентябрь. Закрывайте форточки!
Мотив. Страх перед государством.
Октябрь. Письмо врачей
Мотив. Надежда, что, может быть, всё-таки обойдётся.