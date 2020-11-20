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20.11.2020 19:49
Рубрика: Власть

Шойгу: Миротворцы полностью контролируют территорию Карабаха

Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России, что наш миротворческий контингент окончил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Подготовлены и переброшены в район конфликта подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу миротворческих сил, - заявил министр на совещании под руководством Владимира Путина. - Всего совершено 250 самолето-рейсов, перевезены 1960 человек и 552 единицы техники".

По словам Шойгу, территория Нагорного Карабаха сейчас полностью контролируется нашими военными. "Дальнейшая задача по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Для руководства миротворческой операции развернута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменения обстановки. Генштабом организовано взаимодействие и установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении", - добавил глава оборонного ведомства.

Он также уточнил, что полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов и уничтоженной в ходе боевых действий техники Лачинский коридор (он соединяет Нагорный Карабах с Арменией) и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С минувшего вторника по Лачинскому коридору осуществляется безопасное движение гражданского автотранспорта.

Кроме того, Шойгу сказал, что в рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий завершается согласование с Анкарой места его расположения и выполняемых им задач.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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