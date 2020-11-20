Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при в Москве

Чемпионы Европы 2020 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Москве на арене "Мегаспорт".

Синицина и Кацалапов набрали за свой прокат 91,13 балла. Второй результат показали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (84,46), третье место занимают Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (79,75).

Напомним, что не так давно Виктория и Никита уже выступали на московском льду. Они также выиграли ритм-танец на этапе Кубка России, однако не смогли завершить прокат произвольного танца из-за травмы колена у партнерши. Позднее у Виктории диагностировали воспаление коленного сухожилия.

Предсезонные прокаты и первые турниры дуэт пропустил из-за травмы спины у партнера. Но сейчас ученики Александра Жулина набрали хорошую форму. За свой прокат они получили оценки, превышающие мировой рекорд неоднократных чемпионов мира французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (90,03 балла), установленный на этапе Гран-при Японии в 2019 году. К сожалению, достижение россиян не будет ратифицировано в этом смазанном из-за коронавируса сезоне. Такое решение относительно новых рекордов приняли в Международном союзе конькобежцев (ИСУ).