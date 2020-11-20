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20.11.2020 16:40
Рубрика: Общество

Следы описанного в папирусах лечения обнаружены у египетской мумии

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из университетов Гранады и Хаэна (Испания) при обследовании женской египетской мумии обнаружили древнейшие свидетельства гинекологического лечения.

Фото: iStock
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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Университета Гранады. Сообщается, что ученые исследовали мумию женщины, обнаруженную во время раскопок 2017 года в Куббет эль-Хаве, на южной границе Египта.

Мумия была найдена в гробнице с условным обозначением QH34. Она находилась в погребальной камере, расположенной под землей. К ней вела вертикальная шахта, прорезанная в скале. Кстати, в этой камере было обнаружено десять неповрежденных захоронений.

Мумия женщины сразу привлекла внимание ученых. Первые же анализы показали, что она получила серьезную травму таза. Произошло это, по оценкам исследователей, в 1878-1797 годах до нашей эры. Вероятно, ее мучили сильные боли.

Анализ останков провела группа во главе с Мигелем Ботеллой. Она и выявила следы гинекологического лечения, которые на данный момент являются древнейшими в своем роде. Установлено, что женщину древние врачи лечили при помощи методов, описание которых ранее было найдено в текстах древних папирусов.

Фото: Diagram Lajard /wikipedia.org
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Пациентку, по сути, подвергали дезинфекции. А делали это способом, который в наши дни известен как фумигация - уничтожение возбудителей болезней при помощи ядовитых газов и паров. В наши дни этот способ используют для лечения растений, а в Древнем Египте, как оказалось, его использовали "гинекологи".

"Самое интересное в этом открытии - это не только задокументированные данные о паллиативном гинекологическом лечении, уникальном для египетской археологии, но и то, что этот тип лечения с помощью фумигации был описан в медицинских папирусах того времени", - говорит египтолог Алехандро Хименес.

Ученые отмечают, что около 4000 лет назад в данном районе Верхнего Египта методы мумификации еще не были достаточно эффективными. А самой мумификации подвергали только представителей высшего слоя общества.

Это подтверждают и найденные мумии. Они были обернуты толстыми слоями льняных бинтов. Это помогло скелетам хорошо сохраниться и не истлеть. Изученная антропологами мумия также принадлежала женщине из высокого социального класса. Она носила имя Саттжени, оно было написано на крышке ее саркофага.

Фото: Baron Raimund von Stillfried/wikipedia.org
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Интересно, что полностью звали ее Саттжени А. Ученые считают, что имя Саттжени, вероятно, очень часто встречалось среди женщин высшего сословия. Поэтому к нему полагалось небольшое дополнение, указывающее на конкретную Саттжени.

"У мумий присутствовал погребальный инвентарь, как правило, это были ожерелья разных типов, - говорит ведущий автор исследования Мигель Ботелла. - У некоторых из них были маски для лица. Мумии хранились внутри прямоугольных саркофагов, которые были поставлены друг на друга. Сверху эти гробы были покрыты иероглифическими надписями, которые плохо сохранились из-за термитов".

Судя по всему, мумия Саттжени А была последней мумией, которую опустили в данную погребальную камеру перед тем, как вход в нее был закрыт.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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