Следы описанного в папирусах лечения обнаружены у египетской мумии

Ученые из университетов Гранады и Хаэна (Испания) при обследовании женской египетской мумии обнаружили древнейшие свидетельства гинекологического лечения.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Университета Гранады. Сообщается, что ученые исследовали мумию женщины, обнаруженную во время раскопок 2017 года в Куббет эль-Хаве, на южной границе Египта.

Мумия была найдена в гробнице с условным обозначением QH34. Она находилась в погребальной камере, расположенной под землей. К ней вела вертикальная шахта, прорезанная в скале. Кстати, в этой камере было обнаружено десять неповрежденных захоронений.

Мумия женщины сразу привлекла внимание ученых. Первые же анализы показали, что она получила серьезную травму таза. Произошло это, по оценкам исследователей, в 1878-1797 годах до нашей эры. Вероятно, ее мучили сильные боли.

Анализ останков провела группа во главе с Мигелем Ботеллой. Она и выявила следы гинекологического лечения, которые на данный момент являются древнейшими в своем роде. Установлено, что женщину древние врачи лечили при помощи методов, описание которых ранее было найдено в текстах древних папирусов.

Пациентку, по сути, подвергали дезинфекции. А делали это способом, который в наши дни известен как фумигация - уничтожение возбудителей болезней при помощи ядовитых газов и паров. В наши дни этот способ используют для лечения растений, а в Древнем Египте, как оказалось, его использовали "гинекологи".

"Самое интересное в этом открытии - это не только задокументированные данные о паллиативном гинекологическом лечении, уникальном для египетской археологии, но и то, что этот тип лечения с помощью фумигации был описан в медицинских папирусах того времени", - говорит египтолог Алехандро Хименес.

Ученые отмечают, что около 4000 лет назад в данном районе Верхнего Египта методы мумификации еще не были достаточно эффективными. А самой мумификации подвергали только представителей высшего слоя общества.

Это подтверждают и найденные мумии. Они были обернуты толстыми слоями льняных бинтов. Это помогло скелетам хорошо сохраниться и не истлеть. Изученная антропологами мумия также принадлежала женщине из высокого социального класса. Она носила имя Саттжени, оно было написано на крышке ее саркофага.

Интересно, что полностью звали ее Саттжени А. Ученые считают, что имя Саттжени, вероятно, очень часто встречалось среди женщин высшего сословия. Поэтому к нему полагалось небольшое дополнение, указывающее на конкретную Саттжени.

"У мумий присутствовал погребальный инвентарь, как правило, это были ожерелья разных типов, - говорит ведущий автор исследования Мигель Ботелла. - У некоторых из них были маски для лица. Мумии хранились внутри прямоугольных саркофагов, которые были поставлены друг на друга. Сверху эти гробы были покрыты иероглифическими надписями, которые плохо сохранились из-за термитов".

Судя по всему, мумия Саттжени А была последней мумией, которую опустили в данную погребальную камеру перед тем, как вход в нее был закрыт.