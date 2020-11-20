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20.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Составлен рейтинг самых пострадавших валют от коронакризиса

Текст: Георгий Панин
Несмотря на вторую волну коронавируса, особенно проявившуюся в странах Европы и США, инвесторы не торопятся к распродажам рисковых активов, поскольку ожидают расширения монетарно-фискального стимулирования от мировых правительств и центробанков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом говорит и динамика российской валюты. Она на днях отвоевала все потери двух предыдущих месяцев, укрепляясь в моменте к 75,5 за доллар, а евро падало под планку 90.

Фото: iStock
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Тем не менее, пандемия наложила свой отпечаток на весь валютный рынок. Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", составил рейтинг самых пострадавших нацвалют от коронакризиса:

- Верхние строчки занимают представители развивающихся экономик, - подтвердил эксперт, - С допандемического уровня начала года к 19 ноября по отношению к доллару аргентинский песо, бразильский реал рухнули по 34 процента, турецкая лира девальвировалась на 29 процентов, российский рубль упал на 23 процента, а южноафриканский рэнд - на 11 процентов.

С учетом восстановления спроса на рисковые активы у аутсайдеров года есть вероятность постепенного возвращения утраченных позиций, особенно это касается стран с относительно стабильной ситуацией по макропоказателям. И здесь, - не исключает Михаил Зельцер, - российский рубль может быть в фаворитах укрепления.

Пока ориентиром на ноябрь по-прежнему выступает район 74,5 рубля за доллар. В более отдаленной перспективе оценки сводятся к походу пары на 70 рублей. А вот сложная финансовая ситуация в Турции и постоянное, по сути, нахождение Аргентины в состоянии дефолта, вероятно, могут не позволить валютам этих стран отыграть значительные потери года.

Какие валюты прибавили во время пандемии

Кардинально-противоположная ситуация сложилась в китайском юане, отмечает эксперт. С начала года он вырос почти на 6,5 процента, а с пиковых значений пары USD/CNY, на фоне весенней общемировой паники на финансовых рынках, юань окреп более чем на 9 процентов.

Фото: iStock
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Это, отмечает Михаил Зельцер, один из лучших мировых результатов среди глобальных валют: японская йена, выступающая традиционно "валютой-убежищем", с начала года прибавила более 4 процентов относительно доллара США. Швейцарский франк - чуть менее 6 процентов. По сравнению же с валютами стран группировки BRICS, позиции юаня и вовсе отличаются завидной устойчивостью.

Причин уникальной стабильности юаня несколько. Это и жесткое купирование вируса на территории страны.И оперативная накачка Нацбанком КНР ликвидности финансовой системы, и ожидания потепления отношений Пекина и Вашингтона. А также падение цен энергоносителей, при том, что Китай - крупнейший потребитель сырья. Наконец, это и общемировой тренд по девальвации самого доллара.

Судьба доллара и евро

Что касается основных валют фондирования - доллара и евро, девальвация американской нацвалюты, вероятнее всего, продолжится, отмечает эксперт.

Фото: istock
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А вот евро способно еще обновить свои двухлетние максимумы выше 1,2 по паре EUR/USD на фоне ультрамягкой фискально-монетарной политики мировых центробанков и более активного восстановления экономики Еврозоны.

Таким образом, резюмирует Михаил Зельцер, основной урон в 2020 году получили те валюты, что существенным образом связаны с экспортом энергоносителей, а также денежные единицы стран, на которых оказывалось геополитическое давление.

А в выигрыше оказались валюты - юань, йена, швейцарский франк, впитавшие в себя позитивные факторы падения товарных цен и выступающие в роли защитных инструментов в ситуации неопределенности.

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