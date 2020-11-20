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20.11.2020 10:00
Рубрика: Общество

Стоматолог рассказала, как защититься от черного налета на зубах

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Белоснежная улыбка производит впечатление на окружающих и располагает к общению, а потому рекламные постеры пестрят изображениями смеющихся людей.

Для достижения эффекта необходимо победить болезни полости рта, и в том числе черный налет на зубах. Чаще всего он появляется у заядлых курильщиков, в том числе предпочитающих электронные сигареты, а также у любителей крепкого кофе и чая. Длительный прием антибиотиков также может стать причиной пигментированного зубного налета.

Фото: iStock
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- Зубной налет - основная причина многочисленных болезней полости рта, ведь это сосредоточение болезнетворных бактерий. Кроме того, налет может скапливаться не только над поверхностью десны, но и под ней, - заявила kp.ru врач-стоматолог ФГБУ НМИЦ "Центрального научно-исследовательский института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Минздрава России Наталья Рогова.

Бороться с зубным камнем в домашних условиях помогает гигиена полости рта. Кстати, для очистки от зубного камня можно использовать электрощетку и зубной порошок. Не следует также забывать и об ополаскивателях полости рта.

Однако наилучший эффект может дать процедура в кресле у стоматолога, который использует профессиональные средства. Процедура состоит из нескольких этапов: удаление зубных отложений при помощи лазера, удаление пигментированного налета с помощью пескоструйного очищения, минерализация и полировка.

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