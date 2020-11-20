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20.11.2020 19:13
Рубрика: Экономика

Таиланд упростил условия выдачи виз

Текст: Евгений Гайва

Для получения визы в Таиланд больше не потребуется предоставлять банковскую выписку в размере 500 тысяч батов (16,4 тысячи долларов), сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Тем не менее, в МИД рекомендовали перепроверять информацию у посольств или генеральных консульств Таиланда.

Как сообщается, сейчас дипломатические представительства Таиланда в разных странах обновляют список требований для получения визы TR, исключая оттуда копию выписки с банковского счета.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Согласно обновленному перечню, чтобы получить визу типа TR, иностранцу нужна медицинская страховка, покрывающая расходы на сумму до 400 тысяч батов (13,1 тысячи долларов), а также страховой полис с покрытием лечения от коронавируса на 3 млн батов (100 тысяч долларов). Также необходим документ, подтверждающий бронирование в платном 14-дневном карантине, стоимость которого составляет от 28 до 290 тысяч батов (от 923 до 9,5 тысячи долларов).

После получения визы и разрешения на въезд в Таиланд туристы также должны за 72 часа до вылета сделать тест на коронавирус и предоставить его вместе с другими документами в аэропорту вылета.

Виза типа TR позволяет находиться на территории Таиланда до 60 дней с возможностью ее продления еще на 30 дней.

Новые требования в Таиланде ввели после начала пандемии.

Авиасообщение России с Таиландом не восстановлено. Попасть в страну можно на частном самолете или вывозным рейсом.

Экономика Туризм В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

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