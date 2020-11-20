Легендарный телескоп "Аресибо" снесут из-за угрозы обрушения

Один из самых известных и крупнейших в мире радиотелескопов в пуэрториканской обсерватории Аресибо будет разобран из-за угрозы обрушения. По словам инженеров, конструкция стала настолько нестабильной, что ремонт не представляется возможным.

В августе этого года телескоп был поврежден во время тропического шторма Исайя. Один из вспомогательных удерживающих тросов оторвался и разбил отражатель, образовав 30-метровую дыру. В начале ноября с опоры сорвался основной трос массой 16 тонн, повредив антенну.

По словам директора отдела астрономических Национального научного фонда (National Science Foundation) Ральфа Гома, оставшиеся крепежные кабели могут лопнуть в любой момент.

- Оба вышедших из строя троса поддерживали огромную металлическую платформу над чашей. Если еще хотя бы один трос лопнет, то 900-тонная платформа упадет на главный диск, а затем, вероятнее всего, рухнут и три 90-метровые башни телескопа, - пояснил ученый.

Невозможность восстановить Аресибо подтвердили несколько инженерных компаний. Любая попытка ремонта может привести к гибели людей. В фонде сейчас разрабатывают решения, чтобы спасти несколько находящихся у башен зданий обсерватории.

Как напоминает Business Insider, за 57 лет телескоп Аресибо помог обнаружить несколько потенциально опасных околоземных астероидов, вести поиск признаков инопланетной жизни, а также найти первую планету за пределами Солнечной системы. В 1974 году из обсерватории был передан самый мощный радиосигнал с Земли для связи с потенциальными инопланетными цивилизациями. Одним из последних значимых открытий стали загадочные космические сигналы - обнаруженные в 2016 году быстро повторяющиеся радиовсплески, которые, как теперь считают астрофизики, исходят от мертвых звезд.

Как заявил руководитель одной из лабораторий Аресибо Абель Мендес, с потерей радиотелескопа Соединенные Штаты лишаются возможности реализовать комплексный проект по поиску возможных инопланетных радиоволн. Теперь единственный подходящий для такого рода исследований телескоп находится в Китае.

На разработку проекта по сносу Аресибо, по словам инженеров, потребуется пять-шесть недель.