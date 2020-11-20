У защитника ЦСКА Дивеева перелом носа и сотрясение мозга

По итогам обследования у защитника сборной России и московского ЦСКА Игоря Дивеева выявлен перелом носа со смещением и сотрясение мозга.

Травму Дивеев получил самом начале матча против Сербии, после того как неудачно упал на газон после верховой борьбы. Несмотря на полученные повреждения Дивеев доиграл до конца первого тайма, после чего был заменен.

В четверг было проведено обследование Дивеева, которое и выявило перелом носа со смещением, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, сообщает официальный сайт ЦСКА.