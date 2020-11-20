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20.11.2020 00:16
Рубрика: Спорт

У защитника ЦСКА Дивеева перелом носа и сотрясение мозга

Текст: Максим Домчев

По итогам обследования у защитника сборной России и московского ЦСКА Игоря Дивеева выявлен перелом носа со смещением и сотрясение мозга.

Фото: EPA-EFE/FEHIM DEMIR
Завершился групповой этап Лиги наций

Травму Дивеев получил самом начале матча против Сербии, после того как неудачно упал на газон после верховой борьбы. Несмотря на полученные повреждения Дивеев доиграл до конца первого тайма, после чего был заменен.

В четверг было проведено обследование Дивеева, которое и выявило перелом носа со смещением, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, сообщает официальный сайт ЦСКА.

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