Новости

Анджелина Джоли и Том Харди вместе снимут фильм 11:36
Россия и Китай снимут продолжение сериала "Лучше, чем люди" 11:26
Вышел тизер нового фильма Роберта Родригеса "Мы можем быть героями" 11:09
Netflix анонсировал второй сезон исландского детектива "Капкан" 19.11.2020
Вышел русский трейлер новых "Охотников за привидениями" 19.11.2020

Стала известна дата прощания с Народным художником Сергеем Бархиным

Новости
    20.11.2020, 11:01
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Народный художник России, известный сценограф Сергей Бархин скончался в возрасте 82 лет 19 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств. "Действительно, Сергей Михайлович скончался", - подтвердили в пресс-службе.

Прощание с Бахриным пройдет 21 ноября в Театре Маяковского.

Сергей Бархин родился в 1938 году в семье архитекторов. В 1956-м закончил Московский архитектурный институт.

Является лауреатом государственных премий Российской Федерации, заслуженным деятелем искусств РСФСР. Удостоен премиями "Хрустальная Турандот", "Золотая маска" - четырежды, "Триумф", Премией Станиславского, другими.

Оформил более двухсот постановок - оперы, балеты, драматические спектакли - как во многих городах бывшего СССР, так и за рубежом - в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции, Чехии.

С 1995 года по 2000-й был главным художником Большого театра. Основал и многие годы руководил кафедрой сценографии ГИТИСа.

Дебютная экранная работа - социальная драма студии "Узбекфильм" "Встречи и расставания" 1973 года, где главную мужскую роль сыграл Талгат Нигматуллин, звезда "Пиратов ХХ века". Далее - анимационная лента "Лев с седой бородой", телефильмы "Васса Железнова", "На всякого мудреца довольно простоты", "Тартюф", "Дама с собачкой", "Черный монах", "Татуированная роза".

Новости

Организаторы "Евровидения" ввели новые правила 19.11.2020
Как должен был выглядеть на самом деле Генрих V в "Пустой короне" 19.11.2020
Вышел первый трейлер "Поступи хаоса" с Холландом, Ридли и Миккельсеном 19.11.2020
Брюс Уиллис сыграет шерифа 19.11.2020
⧣ Россия
Фото: youtube.com
"Союзмультфильм" представил нового персонажа "Ну, погоди!" 19.11.2020
В Петербурге актер из "Трех мушкетеров" напал на прохожих с ножом 18.11.2020
Умерла актриса Любовь Румянцева 18.11.2020
⧣ утраты
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
За 200-миллионное наследство Жванецкого поборются пятеро внебрачных детей 19.11.2020
Прощание с Романом Виктюком пройдет 20 ноября в "открытом формате" 18.11.2020
Друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях 18.11.2020
⧣ СССР
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Актриса Валентина Талызина рассказала о наследстве Романа Виктюка 18.11.2020
Названы предварительные дата и место прощания с Романом Виктюком 18.11.2020
Названа точная причина смерти Романа Виктюка 18.11.2020