Стала известна дата прощания с Народным художником Сергеем Бархиным

Народный художник России, известный сценограф Сергей Бархин скончался в возрасте 82 лет 19 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств. "Действительно, Сергей Михайлович скончался", - подтвердили в пресс-службе.

Прощание с Бахриным пройдет 21 ноября в Театре Маяковского.

Сергей Бархин родился в 1938 году в семье архитекторов. В 1956-м закончил Московский архитектурный институт.

Является лауреатом государственных премий Российской Федерации, заслуженным деятелем искусств РСФСР. Удостоен премиями "Хрустальная Турандот", "Золотая маска" - четырежды, "Триумф", Премией Станиславского, другими.

Оформил более двухсот постановок - оперы, балеты, драматические спектакли - как во многих городах бывшего СССР, так и за рубежом - в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции, Чехии.

С 1995 года по 2000-й был главным художником Большого театра. Основал и многие годы руководил кафедрой сценографии ГИТИСа.

Дебютная экранная работа - социальная драма студии "Узбекфильм" "Встречи и расставания" 1973 года, где главную мужскую роль сыграл Талгат Нигматуллин, звезда "Пиратов ХХ века". Далее - анимационная лента "Лев с седой бородой", телефильмы "Васса Железнова", "На всякого мудреца довольно простоты", "Тартюф", "Дама с собачкой", "Черный монах", "Татуированная роза".