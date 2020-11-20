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20.11.2020 11:45
Рубрика: В мире

Умер Патриарх Сербский Ириней

Текст: Александр Борисов (Белград)
В пятницу, в 7 часов 7 минут, в военном госпитале "Карабурма" в Белграде скончался Патриарх Сербский Ириней, которого уважали и любили не только на Балканах, но и в России. Соболезнование уже выразили сербские лидеры из региона.
Фото: ANDREJ CUKIC/EPA Фото: ANDREJ CUKIC/EPA
Фото: ANDREJ CUKIC/EPA

"Для меня было честью знать Вас. Такие, как Bы, никогда не уходят", - сказал президент Сербии Александр Вучич.

В свою очередь член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подчеркнул, что сербский народ лишился великого пастыря, а Республика Сербская - большого друга.

"Мы будем вечно благодарны за всю любовь, внимание и благословения, которые мы, как народ и Республика, получали от Патриарха Иринея", - заявил политик.

Напомним, что 90-летний Патриарх Ириней 5 ноября был госпитализирован из-за инфицирования коронавирусом. В четверг, 19 ноября, появились сообщения о резком ухудшении его состояния, а также прибытии двух российских врачей в Белград для оказания практической помощи коллегам. Это стало очередным подтверждением того, что за здоровьем главы СПЦ внимательно следят не только в Сербии и на Балканах, но и в России, где предстоятеля Сербской Православной Церкви уважают и любят.

А вот, что сам священнослужитель говорил о братской связи между РФ и Сербией. "Москва всегда была и остается великим духовным центром не только для Русской Православной Церкви, но и всего Православия. Радуемся, что Россия вновь стала тем, чем некогда была, и надеемся, что она будет преуспевать на этом пути, - считал Святейший Патриарх. - Сербы всегда привязывали свою малую лодку к великому русскому кораблю. Мы возлагаем большие надежды на помощь России. Сегодня мы переживаем время тяжких испытаний в Косове, а Русская Церковь - на Украине. Властодержцы века сего хотят отнять у нас землю, где находятся наши величайшие святыни, за которые немало крови было пролито нашими предками, защищавшими Косово".

Справка "РГ"

Согласно информации, размещенной на официальном сайте РПЦ, Святейший Патриарх Сербский, Митрополит Белградо-Карловацкий Ириней (Гаврилович Мирослав) родился 28 августа 1930 года в селе Видова под городом Чачак. Получил начальное образование в родном селе, после чего окончил гимназию в Чачаке. По выпуске из гимназии окончил духовную семинарию в Призрене, а затем богословский факультет Белградского университета. По окончании университета служил в армии. По завершении военной службы был назначен преподавателем в Призренскую семинарию. Перед вступлением в должность, в октябре 1959 года, принял монашеский постриг от Святейшего Патриарха Сербского Германа в монастыре Раковица с наречением имени Ириней. В день святой Параскевы, 27 октября того же года, был рукоположен во иеромонахи в Ружицком храме под Калемегданом. Продолжил обучение в аспирантуре при богословском факультете Афинского университета. В 1969 году назначен заведующим монашеской школой Острожского монастыря; затем был назначен ректором Призренской семинарии.

В 1974 году избран епископом Моравичским, викарием Святейшего Патриарха Сербского. На кафедре с 14 июля 1974 года. С 1975 года - епископ Нишский. 22 января 2010 года на заседании Архиерейского Собора в Белграде в соответствии с процедурой, предусмотренной Уставом СПЦ, избран на Сербский Патриарший престол. 23 января 2010 года в белградском кафедральном соборе Святых Архангелов состоялась первая интронизация 45-го Патриарха Сербского Иринея.

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