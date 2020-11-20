Умер Патриарх Сербский Ириней

"Для меня было честью знать Вас. Такие, как Bы, никогда не уходят", - сказал президент Сербии Александр Вучич.
В свою очередь член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подчеркнул, что сербский народ лишился великого пастыря, а Республика Сербская - большого друга.
"Мы будем вечно благодарны за всю любовь, внимание и благословения, которые мы, как народ и Республика, получали от Патриарха Иринея", - заявил политик.
Напомним, что 90-летний Патриарх Ириней 5 ноября был госпитализирован из-за инфицирования коронавирусом. В четверг, 19 ноября, появились сообщения о резком ухудшении его состояния, а также прибытии двух российских врачей в Белград для оказания практической помощи коллегам. Это стало очередным подтверждением того, что за здоровьем главы СПЦ внимательно следят не только в Сербии и на Балканах, но и в России, где предстоятеля Сербской Православной Церкви уважают и любят.
А вот, что сам священнослужитель говорил о братской связи между РФ и Сербией. "Москва всегда была и остается великим духовным центром не только для Русской Православной Церкви, но и всего Православия. Радуемся, что Россия вновь стала тем, чем некогда была, и надеемся, что она будет преуспевать на этом пути, - считал Святейший Патриарх. - Сербы всегда привязывали свою малую лодку к великому русскому кораблю. Мы возлагаем большие надежды на помощь России. Сегодня мы переживаем время тяжких испытаний в Косове, а Русская Церковь - на Украине. Властодержцы века сего хотят отнять у нас землю, где находятся наши величайшие святыни, за которые немало крови было пролито нашими предками, защищавшими Косово".
Согласно информации, размещенной на официальном сайте РПЦ, Святейший Патриарх Сербский, Митрополит Белградо-Карловацкий Ириней (Гаврилович Мирослав) родился 28 августа 1930 года в селе Видова под городом Чачак. Получил начальное образование в родном селе, после чего окончил гимназию в Чачаке. По выпуске из гимназии окончил духовную семинарию в Призрене, а затем богословский факультет Белградского университета. По окончании университета служил в армии. По завершении военной службы был назначен преподавателем в Призренскую семинарию. Перед вступлением в должность, в октябре 1959 года, принял монашеский постриг от Святейшего Патриарха Сербского Германа в монастыре Раковица с наречением имени Ириней. В день святой Параскевы, 27 октября того же года, был рукоположен во иеромонахи в Ружицком храме под Калемегданом. Продолжил обучение в аспирантуре при богословском факультете Афинского университета. В 1969 году назначен заведующим монашеской школой Острожского монастыря; затем был назначен ректором Призренской семинарии.
В 1974 году избран епископом Моравичским, викарием Святейшего Патриарха Сербского. На кафедре с 14 июля 1974 года. С 1975 года - епископ Нишский. 22 января 2010 года на заседании Архиерейского Собора в Белграде в соответствии с процедурой, предусмотренной Уставом СПЦ, избран на Сербский Патриарший престол. 23 января 2010 года в белградском кафедральном соборе Святых Архангелов состоялась первая интронизация 45-го Патриарха Сербского Иринея.