В Большом театре Минска состоится премьера оперы "Фауст"

21 ноября в Большом театре Республики Беларусь состоится премьера оперы "Фауст" Шарля Гуно. За дирижерским пультом - дирижер-постановщик Андрей Иванов. Сейчас он главный дирижер Ростовского музыкального театра, а в 2017 году дирижировал Молодежным белорусско-российским симфоническим оркестром Союзного государства.

Ему 38 лет. Андрей окончил Белорусскую государственную академию музыки по специальностям "Хоровое дирижирование" и "Оперно-симфоническое дирижирование". Также он обучался на вокальной кафедре у заслуженного артиста Республики Беларусь Михаила Зданевича.

С 2008 года Андрей Иванов работал дирижером Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

С 2012 года и до переезда в Ростов был художественным руководителем и дирижером симфонического оркестра Белорусской государственной академии музыки.

Его дом в Минске от музыкального колледжа отделял забор, поэтому выбор учебного заведения был для Андрея не случаен. Еще школьником пришел на спектакль "Кармен". Сидел на "галерке", дирижировал Проваторов.

В сентябре 2017 года Андрей Иванов привозил белорусских студентов на мастер-классы в московскую консерваторию. По итогам мастер-классов начались гастроли союзного оркестра. В программе концерта - открытия гастролей в московской консерватории им. Чайковского в белорусской части прозвучали шесть хореографических новелл белорусского современного классика Евгения Глебова и сюита из музыки "Князь Витовт" Вячеслава Кузнецова. Во втором отделении концерта оркестр исполнил знаменитую Седьмую - "Ленинградскую" - симфонию Дмитрия Шостаковича.

Художник-постановщик оперы - народный художник России, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Вячеслав Окунев. Окунев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Черкасова. Еще во время учебы приглашался на постановки в Кировский (Мариинский) и Малый оперный (Михайловский) театры. С 1975 года осуществил более 300 постановок.

Постановочная группа нового спектакля также представит новое для Большого театра Беларуси имя - режиссера-постановщика Анны Моторной. Анна родилась в Нижнем Тагиле. С 2010 года в Белорусском государственном академическом музыкальном театре ею поставлено не менее восьми спектаклей, а также крупные концертные программы.

- История о докторе Фаустусе заставляет размышлять, кто мы, зачем мы здесь и что стоит сделать нам для того, чтобы те, кто придет после нас, может быть, жили лучше, чем мы, или хотя бы задумались о том, чего не стоит терять, - считает Анна. - Опера Гуно безусловный бестселлер. В первую очередь, потому, что сам материал предполагает абсолютную бездну смыслов, но самое главное - он обладает невероятной эмоциональностью, которая может заставить вас сопереживать.