В Большом театре презентовали книгу "Я, Майя Плисецкая…" в новом издании

В Большом театре состоялась презентация автобиографической книги "Я, Майя Плисецкая…" в новом издании. Оно приурочено к 95-летию со дня рождения великой балерины.

Мемуары Майи Плисецкой публикуются уже в шестнадцатый раз. Книга вышла по инициативе ее бывшего мужа композитора Родиона Щедрина в издательстве "Автограф", специализирующемся на литературе об искусстве и нотных материалов. Издательство неоднократно печатало сочинения Щедрина, а к 90-летию великой балерины выпустило фотоальбом "Майя Плисецкая". К новому изданию ее мемуаров композитор написал предисловие и предоставил редкие фотографии из личного архива.

"По словам Родиона Константиновича, эту книгу можно назвать исповедью Майи Михайловны. Такой же искренний внутренний голос у него самого в предисловии, которое предваряет книгу, - отметила глава пресс-службы Большого театра Катерина Новикова. - Сам он завершил предисловие такими словами: "Майя была бесконечно доверчива, бесхитростна, прямодушна, искренна, сильна и так одновременно хрупка и при этом беспощадно объективна, правдива, взыскательна и справедлива в человеческих оценках, а уж в своей профессии - профессионал высочайшей пробы".

По словам представителя "Автографа" Анастасии Череминой, новое издание книги отличается от предыдущих тем, что в него были включены фотографии Майи Плисецкой не только со сцены, но и в обычной жизни, отражающие "домашнюю" сторону ее личности.

"Это материалы из личного альбома Родиона Константиновича, а также из архива фотографа Натальи Логиновой, которые прежде нигде не публиковались, поэтому даже если читатели знакомы с пятнадцатью предыдущими изданиями, то для них это будет настоящим открытием. Родион Щедрин переживал за каждую запятую, за каждую фотографию. Из текста Майи Михайловны мы не поменяли ничего", - заявила Черемина.

В честь великой балерины в Большом театре в пятницу состоится торжественный гала-концерт, который ставит народный артист России Андрис Лиепа. Он был связан с Плисецкой многими годами дружбы и готовил программу к ее 90-летнему юбилею, не состоявшемуся из-за ее внезапного ухода. Все балетные номера на предстоящем вечере будут исполняться солистами Большого и Мариинского театров.

"Когда мы с Родионом Константиновичем работали над юбилейным вечером, я внимал каждому его слову. В итоге получился очень компактный вечер, наполненный жизненной энергией Майи Михайловны, - рассказал Лиепа. - Мы решили его очень необычно: впервые будут использованы новые технологии - интерактивные экраны, компьютерная графика, много фотографий. В программе классические номера из балетов, где блистала Майя Плисецкая - "Раймонда", "Легенда о любви", "Лебединое озеро" и другие. Этим мы отдаем дань Большому театру и искусству великой балерины и уникальной женщины".