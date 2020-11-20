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20.11.2020 18:12
Рубрика: Экономика

В ЕАЭС могут создать единую базу водительских удостоверений таксистов

Текст: Евгений Гайва
Объединить базы водительских удостоверений таксистов всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложили участники Международного Евразийского форума такси (МЭФТ) в ходе заседания. Это позволит оперативно проверять удостоверения таксистов для безопасности пассажиров, считают представители профессионального сообщества.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"Речь о том, чтобы все страны ЕАЭС синхронизировали свои базы данных всех водительских удостоверений. Например, а Москве сейчас 40% водителей такси - иностранные граждане, которые ездят по своим правам. Но их нельзя проверить. Между тем, за некоторую сумму можно купить поддельное водительское удостоверение", - пояснил "РГ" руководитель Центра компетенций МЕФТ Станислав Швагерус

По словам генерального директора Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислава Наумова, единая база поможет обеспечить безопасность пассажиров. Самих таксистов защитит от недобросовестной конкуренции со стороны перевозчиков с поддельными документами. В ЕАЭС уже сложился общий рынок труда для водителей легкового такси.

Ежедневно услугами такси в странах ЕАЭС пользуются более 100 миллионов пассажиров, совокупный парк составляет более 3 миллионов автомобилей такси. Кроме того, государства - члены ЕАЭС вводят электронные паспорта транспортных средств, отмечают в МЕФТ. Это делает необходимой цифровую интеграцию рынка такси.

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В декабре будет общее заседание Делового совета ЕАЭС, который рассмотрит инициативу. Совместно с деловым советом документы будут переданы в Евразийскую экономическую комиссию и департамент евразийской интеграции Минэкономразвития, отметил Швагерус.

Создание единой цифровой базы водительских удостоверений в ЕАЭС станет первым шагом формирования отраслевой цифровой экосистемы сферы легкового такси ЕАЭС. В последующем может появиться единый цифровой профиль таксистов, добавил он.

Экономика Работа Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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