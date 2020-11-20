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20.11.2020 14:55
Рубрика: Власть

В ГД внесен проект о повышении штрафов за нарушения при агитации

Текст: Татьяна Замахина

Штрафы за нарушение правил предвыборной агитации могут повысить в разы - максимальная планка предложена в 500 тысяч рублей вместо 100 тыс. Такую инициативу внесла в Госдуму группа депутатов от "Единой России".

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Среди авторов - глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

В законопроекте предлагается существенно увеличить административные штрафы за предвыборную агитацию в запрещенных местах и в день тишины. Проект также касается референдумов. Согласно документу, граждан оштрафуют за это на сумму от пяти тысяч до 20 тысяч рублей, должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Пока что штрафы за такие нарушения варьируются от одной тысячи рублей до 100 тысяч рублей.

Такие же штрафы предлагаются за изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством о выборах и референдумах. Это касается периода подготовки к выборам или референдуму, а также непосредственно времени их проведения.

Авторы в сопроводительных материалах заявили, что законопроект направлен на комплексное решение вопросов соблюдения законности участниками избирательного процесса. Как сообщается, законопроект также отправлен на отзыв в правительство РФ.

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