В Калифорнии из-за коронавируса введут комендантский час

В штате Калифорния с 21 ноября вводится комендантский час, мера будет действовать в течение одного месяца. Об этом в своем Twitter написал губернатор штата Гэвин Ньюсом.

В округах штата, где отмечается повышенный рост заболеваемости коронавирусом, все работы и собрания, не имеющие критически важного значения, должны быть прекращены с 10 вечера и до 5 утра. Всего в Калифорнии коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более миллиона человек,18,5 тысячи человек скончались, выздоровели свыше 527 тысяч.

Калифорния по числу случаев заболевания и смертей от COVID-19 занимает второе место в США. На первом месте находится штат Техас с 1,14 миллиона случаев заражения и 20,7 тысячи смертей.