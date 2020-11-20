Новости

Королева Елизавета II и принц Филипп обнародовали новое семейное фото 02:45
В США первая за 70 лет федеральная казнь женщины отложена из-за COVID-19 02:42
В Калифорнии из-за коронавируса введут комендантский час 02:33
Массовая дорожная авария произошла к югу от Каира 02:16
В США самые уязвимые группы населения получат вакцину от COVID-19 в декабре 01:55
Мужчина с холодным оружием напал на прохожих на западе ФРГ 01:50
Турция через две недели может ужесточить ограничения из-за COVID-19 01:35
Вильфанд: Погодные аномалии ожидают Россию в ближайшие дни 01:30
Гигантский астероид приблизится к Земле 29 ноября 01:22
У защитника ЦСКА Дивеева перелом носа и сотрясение мозга 00:16
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 19.11.2020
70% британских пабов и ресторанов могут закрыться в следующем году 19.11.2020
В Подмосковье из-за ледяного дождя под колесами машины погиб ребенок 19.11.2020
В Подмосковье около 5% пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии 19.11.2020
Мутации, которые сделали бы коронавирус опаснее, не зафиксированы 19.11.2020
ООН: Спад мировой экономики из-за COVID в этом году может составить 4,3% 19.11.2020
Пожаловаться на задержку тестов на COVID-19 можно на горячую линию 19.11.2020
Роспотребнадзор: Недостатка тест-систем на коронавирус в России нет 19.11.2020
Президент Сербии: Врачи борются за жизнь Патриарха Иринея 19.11.2020
Попова призвала не посещать общественные места без необходимости 19.11.2020
Адвокат Трампа рассказал о признаках спланированных нарушений в ходе выборов 19.11.2020
За сутки от коронавируса вылечились 232 военнослужащих Вооруженных сил 19.11.2020
РПЦ опубликовала перечень лжесвященников, действующих в интернете 19.11.2020
Лавров рассказал о стабилизации положения на значительной части территории Сирии 19.11.2020
Парламент Чехии продлил режим ЧС в стране до 12 декабря 19.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 01:42
Рубрика: Спорт

Все ребусы волейбола

В клубных турнирах Старого Света кардинальные изменения
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 262(8316)
Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) приняла революционное решение об изменении системы проведения второго и третьего по значимости клубных турниров Старого Света - Кубка ЕКВ и Кубка Вызова соответственно. Однако поправки в регламент пока касаются только нынешнего сезона 2020/21.

Теперь вместо двухматчевых противостояний 1/8 финала и четвертьфинала - как бы мини-"Финалы четырех". К примеру, в мужском Кубке ЕКВ один из таких турниров состоится 15-17 декабря в Москве. В 1/8 финала столичные динамовцы сыграют с "Войводиной" (Нови-Сад, Сербия). В другой паре встретятся нидерландский "Ликургус" (Гронинген) и победитель противостояния 1/16 финала "Аркада" (Галац, Румыния) - "Монтана" (Болгария). Клубы, потерпевшие поражения, отправятся домой, а те, кто отпраздновал победу, сразятся на стадии четвертьфинала в этом же дворце спорта через день.

Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" отстранен от участия в соревнованиях

Право быть хозяином такого турнира резко повышает шансы московских динамовцев. Добавим, что "бело-голубые" в 1/16 финала обошлись без игры, так как чешский "Ческе-Будеевице" отказался от проведения матчей.

В этом же еврокубке питерский "Зенит" отправится в болгарский город Пазарджик, где сразится с местной командой "Хебар". Если "Зенит" победит, то дальше у волейболистов с берегов Невы игра четвертьфинала против сильнейшего в паре "Дукла" (Либерец, Чехия) - "Строитель" (Минск, Белоруссия). В женском Кубке ЕКВ саратовский "Протон" может совершить поездку в Загреб (Хорватия), но сначала в 1/16 финала волжанкам нужно будет разобраться с французским "Волеро" (Ле-Канне).

Спорт Волейбол

Главное сегодня

В Кремле заявили о необходимости защиты российских интернет-пользователей
Минстрой предложил отказаться от строительства апартаментов
Попова призвала не посещать общественные места без необходимости
В Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров
В России перестанут выдавать свидетельства о разводе
Кого до Дзюбы отчисляли из сборных по нефутбольным причинам
Почему заменили судей матча Лиги наций между сборными России и Сербии