Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) приняла революционное решение об изменении системы проведения второго и третьего по значимости клубных турниров Старого Света - Кубка ЕКВ и Кубка Вызова соответственно. Однако поправки в регламент пока касаются только нынешнего сезона 2020/21.

Теперь вместо двухматчевых противостояний 1/8 финала и четвертьфинала - как бы мини-"Финалы четырех". К примеру, в мужском Кубке ЕКВ один из таких турниров состоится 15-17 декабря в Москве. В 1/8 финала столичные динамовцы сыграют с "Войводиной" (Нови-Сад, Сербия). В другой паре встретятся нидерландский "Ликургус" (Гронинген) и победитель противостояния 1/16 финала "Аркада" (Галац, Румыния) - "Монтана" (Болгария). Клубы, потерпевшие поражения, отправятся домой, а те, кто отпраздновал победу, сразятся на стадии четвертьфинала в этом же дворце спорта через день.

Право быть хозяином такого турнира резко повышает шансы московских динамовцев. Добавим, что "бело-голубые" в 1/16 финала обошлись без игры, так как чешский "Ческе-Будеевице" отказался от проведения матчей.

В этом же еврокубке питерский "Зенит" отправится в болгарский город Пазарджик, где сразится с местной командой "Хебар". Если "Зенит" победит, то дальше у волейболистов с берегов Невы игра четвертьфинала против сильнейшего в паре "Дукла" (Либерец, Чехия) - "Строитель" (Минск, Белоруссия). В женском Кубке ЕКВ саратовский "Протон" может совершить поездку в Загреб (Хорватия), но сначала в 1/16 финала волжанкам нужно будет разобраться с французским "Волеро" (Ле-Канне).