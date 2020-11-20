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20.11.2020 13:10
Рубрика: Власть

В Кремле поддержали Бастрыкина о наказании за осквернение памяти героев

Текст: Кира Латухина

В Кремле считают святой задачей всемерное противодействие любым попыткам искажения памяти о героях Великой Отечественной войны.

Фото: Евгений Халдей/РИА Новости
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Комментируя предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о жестком наказании по закону за осквернение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Память о героях Великой Отечественной войны это то, о чем президент Путин, в частности, говорил в опубликованном сегодня и ранее записанном видеообращении по случаю конференции к 75-летию начала Нюрнберга". Об этом же говорили и председатели обеих палат парламента.

"Все они акцентировали одну мысль, что надо всемерно противодействовать любым попыткам искажения этой памяти, любым попыткам надругаться над этой памятью и всемерно способствовать сохранению этой памяти. Это с учетом нашей страны очень важная задача, святая задача", - подчеркнул представитель Кремля.

"Бастрыкина нужно поддержать в этих заявлениях. Действительно, нужно достаточно жестко наказывать по закону всех тех, кто это делает, по нашему закону", - сказал Песков. На вопрос о подобных проявлениях в других странах он пояснил, что Россия продолжит самую активную работу на международной арене с партнерами "в плане развития сотрудничества в мемориальной части".

"Если речь идет о цифровом или другом присутствии на территории России, то, конечно, касается. Если речь идет о каких-то проявлениях в других странах - а мы сами критикуем США за трансграничные попытки распространения своего законодательства - мы этим не занимаемся", - также пояснил представитель Кремля.

МИД самым активным образом реагирует на любые проявления, связанными с памятью о Великой Отечественной войне, которые можно назвать кощунственными, заключил Песков.

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