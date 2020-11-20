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20.11.2020 01:41
Рубрика: Спорт

С тулупами на лед

Фигуристки порадуют сложными прыжками
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 262(8316)
Московский этап Гран-при, который стартует на льду арены "Мегаспорт", подарит всем поклонникам фигурного катания захватывающую битву лучших российских одиночниц.

Стал известен заявленный контент Александры Трусовой, Алены Косторной, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

С этапа Гран-при в Москве снялись несколько фигуристов

Трусова намерена исполнить три четверных прыжка в произвольной программе: лутц, а также тулупы - сольный и в каскаде. Напомним, что на недавнем этапе Кубка России Саша пошла на четыре "квада", с одного из которых упала. На Гран-при Трусова, похоже, решила сделать ставку на чистоту прокатов. Ведь в короткой программе она не будет прыгать сложнейший тройной аксель.

"Триксель" мы пока не увидим и в исполнении чемпионки Европы Косторной. Щербакова планирует сделать один четверной флип. Туктамышева вставит один тройной аксель в короткую программу и два - в произвольную.

Напомним, что залечить травму спины не успела двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Зато с показательными номерами выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и Камила Валиева.

Где будем смотреть

20 ноября, пятница Первый канал

19.45. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир

21 ноября, суббота Первый канал

21.20. Женщины. Произвольная программа.

22 ноября, воскресенье Первый канал

16.30. Показательные выступления. Прямой эфир.

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