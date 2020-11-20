В МИД РФ выразили обеспокоенность милитаризацией Арктики

Арктика становится все более важным регионом с точки зрения геополитики, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. По словам дипломата, в Москве с тревогой фиксируют там интернационализацию военной деятельности.

"Вы справедливо отметили тематику повышения активности военных сил стран-членов НАТО. Все более настойчивыми становятся в этом страны неарктического региона", - сказал Корчунов, которого цитирует агентство РИА Новости.

Посол привел пример Великобритании, которая в 2018 году обнародовала свою военную арктическую стратегию. "Это тревожащий факт, поскольку впервые неарктическое государство приняло подобный документ. Это нас настораживает, об этом мы прямо говорим нашим партнерам", - отметил Корчунов. Он добавил, что Россия открыта для диалога с Вашингтоном по данной проблематике.