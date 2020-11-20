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20.11.2020 14:41
Рубрика: Культура

В Минкультуры разработали стратегию развития библиотек до 2030 года

Текст: Наталья Лебедева
Министерство культуры РФ подготовило Стратегию развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года. Сейчас документ проходит согласование в Министерстве финансов РФ, а в конце года его планируют представить на рассмотрение правительству.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Это очень важный и долгожданный документ для профессионального сообщества. Он должен совмещать в себе с одной стороны элементы цифровизации, а с другой стороны, мы понимаем важность традиционных форм хранения книг, пополнения книжных фондов, расширения инфраструктуры и улучшения имущественного комплекса в целом. Все это нам предстоит реализовывать вместе", - представила важный документ министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото: РИА Новости
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Как пояснили в ведомстве, в Стратегии отражены все главные направления работы: это и совершенствование законодательства, касающегося библиотечного дела, и запуск новых проектов по комплектованию и сохранению библиотечных фондов, и использование новых цифровых возможностей. Речь идет как о федеральных, так и ведомственных и региональных проектах.

Однако прежде Минкультуры РФ планирует провести масштабную исследовательскую работу, которая позволит создать единую систему мониторинга деятельности библиотек страны. Результаты этого исследования станут основой для разработки плана реализации Стратегии.

Справка "РГ"

На сегодняшний день в России около 42 тысяч общедоступных библиотек, находящихся в ведении министерства культуры РФ.

Культура Литература Правительство Минкультуры

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