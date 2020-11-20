В Роспотребнадзоре назвали способ уберечь детей от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора советуют поощрять детей за регулярное мытье рук. Это позволит уберечь их от коронавируса. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

"Мытье рук - один из лучших способов профилактики заболевания. Приучайте к этому ребенка, но не в форме запугивающих разговоров, а игры. Изучите вместе правила мытья рук, покажите, как прикрывать локтем кашель или чихание", - говориться в сообщении Роспотребназдора.

Специалисты ведомства также посоветовали рассказать детям о важности соблюдения дистанции с теми, кто чихает или кашляет. И напомнили о необходимости придерживаться распорядка дня - растущий организм это убережет от лишних стрессов.