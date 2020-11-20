В России появится соцсеть для школьников и учителей

Министерство просвещения планирует создать социальную платформу коммуникаций для учеников и учителей. Она позволит вести онлайн-трансляции занятий и создавать специальные "паблики" для школ и классов. Это следует из презентации, представленной на всероссийской конференции "Десятилетие детства: достижения, проблемы, перспективы", сообщает ТАСС.

Разработка социальной платформы коммуникаций обеспечит создание групп и пабликов школ, классов, секций. А еще - поддержку онлайн-трансляций занятий, видеоконференций и чатов, ведение личных страниц учащихся и учителей, облачное хранение файлов.

Как рассказал замдиректора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Дмитрий Метелкин, у школьников появится своя цифровая биография, в которой будут отражаться все достижения учеников.

Социальная платформа для коммуникаций будет создана в рамках Цифровой образовательной среды (ЦОС), внедрение которой начнется в 2021-2022 годах в 15 регионах. К 2024 году к ЦОС планируется подключить уже все школы.