В Сеуле началась третья волна коронавируса

Третья волна пандемии началась в столице Южной Кореи, передает ТАСС со ссылкой на данные министерства здравоохранения и социального обеспечения республики.

"В настоящее время в столичном регионе идет третья волна инфекции", - сказал представитель местного Минздрава Юн Тхэ Хо. По его словам, власти рассматривают возможность ужесточения норм социального дистанцирования. Чиновник отметил, что за минувшие сутки в стране заболели 363 человека - этот показатель достиг рекордных значений с начала августа.

Премьер-министр страны Чон Се Гюн в свою очередь призвал граждан "проявить ответственность и воздержаться от проведения массовых мероприятий". "Если мы не сможем снизить темпы распространения инфекции сейчас, наша пока относительно спокойная повседневная жизнь вновь столкнется с существенными ограничениями", - констатировал премьер. Политик также призвал жителей страны старше 60 лет свести к минимуму социальные контакты.