В США первая за 70 лет федеральная казнь женщины отложена из-за COVID-19

Суд в США отложил первую за 70 лет казнь женщины, приговоренной к высшей мере наказания на федеральном уровне. Причиной такого шага стал тот факт, что адвокаты осужденной заразились коронавирусом при посещении тюрьмы.

Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Планировалось, что приговор будет приведен в исполнение восьмого декабря путем введения смертельной инъекции, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NBC. Окружной судья заблокировал казнь до конца этого года, чтобы адвокаты женщины могли выздороветь, а также подготовить прошение о смягчении наказания.

Верховный суд США постановил в июле, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах страны могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов.