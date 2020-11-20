В США самые уязвимые группы населения получат вакцину от COVID-19 в декабре

Самые уязвимые группы граждан Соединенных Штатов начнут получать вакцину от коронавируса уже в конце этого года. Об этом заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

По его словам, помощь уже в пути. "Группы населения, которым отдается наибольший приоритет, начнут получать вакцину в конце декабря", - цитирует РИА Новости выступление Фаучи на пресс-конференции.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американская вакцина от коронавируса будет доступна для всего населения США в апреле следующего года. "Мы будем работать над тем, чтобы получить экстренное разрешение на использование препарата", - заявил Трамп, отметив, что его администрация будет координировать распространение вакцины.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в США было зарегистрировано более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались еще 1848 человек. Всего в США уже более 11,5 миллиона заболевших COVID-19, число летальных исходов превысило 250 тысяч.