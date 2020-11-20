Валерий Меладзе: Доходы в индустрии развлечений сократились на 95-99%

Певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе назвал враньем публикации о так называемой статистике по доходам индустрии развлечений.

"Меня очень раздражает вранье", ­- сказал заслуженный артист РФ Валерий Меладзе в новом выпуске программы Юрия Костина "Личные связи", которая выходит на авторском YouTube-канале и на ТК "МИР". Для примера он привел публикацию в СМИ оценки ситуации в индустрии развлечений, в которой шоу-бизнес является весомой составляющей. Меладзе не назвал источник, в котором были опубликованы цифры по ситуации в развлекательной сфере, отметил лишь, что прочитал "в издании, которому, казалось бы, можно верить". Он назвал бредом оценку в 30% недополученной прибыли в индустрии развлечений в 2020 году.

"На девяносто пять минимум, если не на все девяносто девять процентов упали только доходы, потому что не происходит ничего", - подытожил в эфире Меладзе. Сольный концерт певца в Crocus City Hall, запланированный на 2020, пришлось перенести. "Я абсолютно уверен, что еще много раз выйду на эту сцену, - ответил Валерий Меладзе на вопрос ведущего. - Уже определены сроки будущего концерта. Причем весьма пессимистические. Мы решили провести его через год, будет серьезная подготовка".