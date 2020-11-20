Венесуэла будет производить многоцелевые дроны и самолеты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о создании Национального авиационного сервисного центра. Кроме того, страна разработала, сертифицировала и начинает производство многоцелевого легкомоторного самолета, а также мультифункциональных дронов.

Об этом венесуэльский лидер заявил во время телеэфира об инновациях в сфере транспорта, пишет РИА Новости. "Два прототипа тренировочных самолетов сделаны целиком в Венесуэле", - сообщил Мадуро.

Отмечается, что помимо легкомоторных самолетов, предназначенных также для использования в сельском хозяйстве и для воздушного наблюдения, президент представил многофункциональный дрон, анонсировав его скорое серийное производство.

По словам Мадуро, Национальный авиационный сервисный центр вместе с Национальной авиационной компанией, которая будет производить новые самолеты и дрон, будут способствовать национальному развитию и безопасности Венесуэлы.