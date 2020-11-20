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20.11.2020 17:15
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Путин принимает участие в саммите АТЭС

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). В этом году встреча впервые проходит в режиме видеоконференции под председательством Малайзии.

Центральными темами дискуссии станут преодоление социально-экономических последствий пандемии коронавируса, наращивание инвестиций, обеспечение свободной торговли и дальнейшие перспективы взаимодействия в рамках АТЭС.

Путин пока не будет выступать с обращением в связи с пандемией

Ожидается, что по итогам саммита будут приняты заявление лидеров стран-участниц, а также "Видение пост-2020" - программный документ, определяющий развитие сотрудничества на ближайшие 20 лет.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации АТЭС РГ-Видео

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