Видеотрансляция: Путин принимает участие в саммите АТЭС

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). В этом году встреча впервые проходит в режиме видеоконференции под председательством Малайзии.

Центральными темами дискуссии станут преодоление социально-экономических последствий пандемии коронавируса, наращивание инвестиций, обеспечение свободной торговли и дальнейшие перспективы взаимодействия в рамках АТЭС. Путин пока не будет выступать с обращением в связи с пандемией Ожидается, что по итогам саммита будут приняты заявление лидеров стран-участниц, а также "Видение пост-2020" - программный документ, определяющий развитие сотрудничества на ближайшие 20 лет.