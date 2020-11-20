Путин: Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны

Владимир Путин обратился к участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга".

В. Путин: Уважаемые коллеги, друзья!

Прежде всего хочу искренне поблагодарить всех участников международного форума "Уроки Нюрнберга": политиков и государственных деятелей, учёных и экспертов, правоведов, представителей музейного сообщества и общественных организаций. Знаю, что вы собрались из многих регионов России и разных стран.

Убеждён, что тема форума значима, близка вам не только по роду профессиональной деятельности, но и как для людей, осознающих свою личную ответственность за сохранение исторической правды о Второй мировой войне, глубоко понимающих, насколько значимы выводы Нюрнбергского трибунала, выработанные им нормы и принципы для поиска ответов на современные сложнейшие вызовы и угрозы.

75 лет назад, через полгода после сокрушительного разгрома нацизма начался судебный процесс, к которому было приковано внимание всего мира. Да, беспощадный гитлеровский режим, развязавший преступную войну, совершивший такие чудовищные злодеяния, которых ещё не знала история, был повержен, но невозможно было на этом поставить точку. Триумфальная военная победа должна была быть завершена политическим, юридическим и нравственным осуждением нацизма и его смертоносной идеологии.

За массовым террором, кровавыми расправами, за обращением в рабство и целенаправленным истреблением целых народов стояли конкретные организаторы - высшее руководство нацистской Германии. И государства, подвергшиеся агрессии, миллионы людей, которые прошли через нечеловеческие испытания, муки и страдания, справедливо рассчитывали на возмездие, на неизбежное, публичное наказание преступников.

Именно такую позицию - о создании открытого Международного военного трибунала - отстаивал Советский Союз начиная ещё с 1942 года и принципиально, последовательно держал эту линию на всех переговорах с союзниками, среди которых, как известно, изначально преобладала идея внесудебного, а лишь коллективного политического решения о казни нацистских лидеров.

Однако к концу войны необходимость проведения именно судебного процесса осознали многие ведущие политики, и в августе 1945 года Советский Союз, США, Великобритания и Франция приняли соглашение об его организации. Этот акт поддержали ещё 19 стран. Трибунал по праву приобрёл статус Суда народов.

У советского народа, принявшего на себя самые мощные, самые жестокие удары агрессора и прошедшего величайший жертвенный путь к Победе, был к нацистам свой, высший счёт - за погибших на полях сражений, за раненых и искалеченных, за разрушенные города и выжженные сёла, за массовые убийства людей на оккупированных территориях.

Эти зверства по отношению к мирным советским жителям диктовались специальными директивами нацистов, были возведены гитлеровцами в ранг государственной политики. Советский Союз во Второй мировой войне понёс колоссальные, невосполнимые потери, и среди миллионов жертв большая часть - это погибшие в плену военные и безжалостно, люто уничтоженные мирные граждане.

Рассекречивание архивных документов, которое сейчас активно идёт в России, работа поисковых экспедиций позволяет раскрыть и вновь осмыслить ранее неизвестные, но страшные события прошедшей войны, новые факты массовых убийств советских граждан - стариков, женщин, детей - нацистами и их пособниками.

Такие преступления не имеют срока давности. Оценка им дана именно Нюрнбергским трибуналом, выработанные им признаки преступления против человечности определили само понятие геноцид и легли в основу Конвенции ООН по борьбе с геноцидом, принятой в 1948 году.

Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны. Месяц назад, опираясь на его решения, Солецкий [районный] суд России впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная горка на Новгородчине. Там были зверски убиты тысячи мирных, ни в чём не повинных людей.

Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно - бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников.

Скажу больше: долг всего мирового сообщества - стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идёт о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права. Они и сегодня остаются прочной, надёжной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать - это удар по обеспечению безопасности на всей планете. Вот почему Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках.

Рассчитываю, что нынешний форум внесёт свой вклад в содержательное и глубокое современное прочтение исторического наследия Нюрнбергского трибунала, а ваши выводы и рекомендации будут полезны и востребованы в мировом сообществе.

Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго.

Спасибо.

Источник: kremlin.ru

Видео: RT